Wiosenna pula Podlaskiego Bonu Turystycznego wyczerpana w dwie minuty. Tysiące chętnych na zniżki

2667 przyznanych dofinansowań w czasie 2 minut i 7 sekund

ponad 800 tysięcy złotych przeznaczonych na wiosenną pulę

wsparcie w wysokości 300 złotych do opłaty za nocleg

wymóg minimum 2 nocy (3 w okresie letnim)

ponad 2 miliony złotych w całej drugiej edycji inicjatywy

Z wiosennej tury Podlaskiego Bonu Turystycznego będzie mogło cieszyć się ponad 2,6 tysiąca turystów. Proces naboru do najnowszej odsłony programu sfinalizowano w mgnieniu oka, a dostępne środki wyczerpały się w zaledwie nieco ponad dwie minuty od momentu uruchomienia zapisów.

Zainteresowanie Podlaskim Bonem Turystycznym bije rekordy

Start przyjmowania wniosków na turę wiosenną nastąpił w sobotę punktualnie o godzinie 11. Według przekazanych przez Katarzynę Sadowską, prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, informacji, cała procedura zajęła dokładnie 2 minuty i 7 sekund. W tym krótkim oknie czasowym system przyznał 2667 dofinansowań, których sumaryczna wartość przekroczyła barierę 800 tysięcy złotych.

Wśród aplikujących dominowali obywatele następujących województw:

mazowieckiego

podlaskiego

warmińsko-mazurskiego

lubelskiego

pomorskiego

łódzkiego

wielkopolskiego

Skala zgłoszeń dobitnie potwierdza, że województwo podlaskie skutecznie kusi urlopowiczów nie tylko z najbliższych okolic, ale z wielu zakątków całej Polski.

Podlaski Bon Turystyczny ratuje lokalnych przedsiębiorców

Omawiany program wsparcia to wspólne dzieło władz samorządowych województwa oraz PROT. Głównym założeniem tej inicjatywy jest niesienie pomocy lokalnej branży turystycznej, która mocno cierpi z powodu trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Równocześnie projekt ma za zadanie stymulować ruch turystyczny na Podlasiu oraz utrwalać wizerunek tego obszaru jako całkowicie bezpiecznej destynacji wypoczynkowej.

Całkowity budżet drugiej odsłony akcji wynosi ponad 2 miliony złotych i został rozłożony na trzy główne sezony:

wiosenny

letni

jesienno-zimowy

Podlaski Bon Turystyczny: zasady działania i kwoty dofinansowania

Wygenerowane w ramach wiosennej puli kody zniżkowe zyskają ważność od 1 kwietnia i będą honorowane do końca czerwca. Niezbędnym wymogiem do skorzystania z ulgi jest rezerwacja noclegu na minimum dwie doby.

Kwoty dofinansowań prezentują się następująco:

300 złotych w sezonie wiosennym oraz letnim

400 złotych w okresie od września do grudnia

Z kolei wymagane minima dotyczące długości pobytu to:

2 noce w miesiącach wiosennych i jesiennych

3 noce podczas wakacji letnich

Warto podkreślić, że wysokość przyznanej ulgi jest stała i w żaden sposób nie zależy od standardu czy kategorii wybranego miejsca zakwaterowania.

Kolejne etapy naboru na Podlaski Bon Turystyczny przed nami

Wczasowicze, którym nie udało się załapać na wiosenną pulę środków, nie muszą tracić nadziei na zniżki. Organizatorzy zapowiadają, że zapisy na tury obejmujące sezon letni oraz okres jesienno-zimowy wystartują w późniejszych, oddzielnie komunikowanych terminach.

