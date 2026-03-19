Pierwsza edycja była hitem. Wraca Podlaski Bon Turystyczny. Poznajcie szczegóły

start programu: 21 marca 2026

trzy tury do końca roku

maksymalna wartość bonu: 400 zł

budżet: 2,2 mln zł

wsparcie dla turystów i branży noclegowej

We wtorek (17 marca) podczas konferencji prasowej przedstawiono szczegóły drugiej edycji Podlaskiego Bonu Turystycznego. Nowa odsłona programu startuje 21 marca 2026 roku i potrwa do końca roku. Bon będzie realizowany w trzech turach, a łączna pula środków wynosi 2,2 mln zł. Jak podkreślają władze województwa, tegoroczna edycja nie jest prostym powtórzeniem poprzedniej. Zmianie uległy zasady przyznawania świadczeń. Tym razem wysokość bonu zależy od terminu pobytu, a nie od standardu obiektu noclegowego. Program ma nadal wspierać branżę turystyczną i jednocześnie promować region jako atrakcyjny kierunek podróży.

II edycja Podlaskiego Bonu Turystycznego. Trzy tury. Terminy i warunki

Program został podzielony na trzy etapy, obejmujące różne sezony turystyczne:

Wiosna (1 kwietnia – 30 czerwca 2026)

bon: 300 zł

minimum: 2 noclegi

pula: 800 tys. zł

start wniosków: 21 marca

Lato (1 lipca – 31 sierpnia 2026)

bon: 300 zł

minimum: 3 noclegi

pula: 400 tys. zł

start wniosków: 20 czerwca

Jesień–zima (1 września – 31 grudnia 2026)

bon: 400 zł

minimum: 2 noclegi

pula: 1 mln zł

start wniosków: 22 sierpnia

Największy nacisk położono na sezon jesienno-zimowy, który dotychczas był słabszy pod względem liczby odwiedzających.

Wnioski i zasady udziału

Wnioski o bon będzie można składać online. System został przygotowany tak, aby uniknąć problemów technicznych – wzmocniono serwery, a nad jego działaniem mają czuwać administratorzy. Warunkiem skorzystania z programu jest rezerwacja pobytu w obiekcie uczestniczącym w inicjatywie. Obecnie trwa aktualizacja bazy noclegowej, a nowe obiekty mogą dołączyć do programu.

Samorząd województwa liczy, że druga edycja ponownie przełoży się na wzrost liczby turystów i realne wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Nie wykluczono także zwiększenia budżetu programu w trakcie roku, jeśli zainteresowanie będzie wysokie.

