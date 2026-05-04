Wypadki śmiertelne, ranni i pijani. To bilans majówki na Podlasiu

Podlaska Policja podsumowuje majowy weekend na drogach. Od 1 do 3 maja doszło do 9 wypadków, w których 1 osoba zginęła, a 8 zostało rannych. W majówkę doszło też do 71 kolizji.

Kontrole po majówce

W poniedziałek 4 maja, podlascy policjanci od rana prowadzą wzmożone kontrole trzeźwości.

- Już zatrzymano 22 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Rekordzista wpadł w Małym Płocku w pow. Kolneńskim. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - mówi Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji.