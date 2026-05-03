Rolkarze rozpoczynają sezon. Dziś Nightskating Białystok

Małe kółka opanują dziś Białystok, Na ulice po raz pierwszy w tym roku wyjeżdża nightskating.

- Doskonała okazja aby spalić kalorie i poruszać się po intensywnym grillowaniu- mówi jeden z organizatorów Marek Wojdakowski

Lekka trasa na początek

Na rozpoczęcie sezonu bez forsowania tempa i długich dystansów. Przygotowana została 8,5 kilometrowa trasa, bez większych wzniesień. Będzie wiodła przez ulice położone blisko centrum Białegostoku

Start na Ryku Kościuszki

Organizatorzy zapraszają wszystkich którzy potrafią poruszać się na rolkach. Warto zabrać ze sobą kask i można ruszać. Kolorowy peleton poprowadzi samochód z DJ-em. Jak na 3 maja przystało nie zabraknie też patriotycznych utworów. Można też dorzucić biało-czerwone barwy.

Trasa:

Zbiórka o 16:00. Plac Jana Pawła II (przed Katedrą) - Na Rynku Kościuszki. Wyjazd o 17:00

Start z Placu Jana Pawła II - Most Władysława Bartoszewskiego - Jana Klemensa Branickiego - Konstantego Ciołkowskiego – Adama Mickiewicza - Świętego Pio - Zwierzyniecka - Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - Legionowa - zakończenie na Placu Jana Pawła II