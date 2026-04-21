Temperatura sięgnie zenitu. Na Juwenaliach w Białymstoku zagra Skolim

Skolim
Zyskał popularność po wydaniu singla „Wyglądasz idealnie”. Później jego kariera rozwijała się błyskawicznym tempie. Zwany jest królem latino, a juwenaliową scenę rozgrzeje do czerwoności 15 maja.
Juwenalia Białystok 2026
15.05 (piątek)
- Myslovitz
- Dżem
- Bracia Figo Fagot
- Figo i Samogony
- Cjalis
- Zenon Martyniuk
- Skolim
SCENA RAP:
- Sentino
- Jan-rapowanie
- PRO8L3M
- White 2115
16.05 (sobota)
- Kacperczyk
- Lady Pank
- Maryla Rodowicz
- Bletka
SCENA RAP:
- Malik Montana
- Pezet
- Kaz Bałagane
- Bambi
Namiot Neon
- Topky
- Miły Pan
- DR Kriss
- Prymaki
- Lailand
- Narva
- Kałaski
