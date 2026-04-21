Temperatura sięgnie zenitu. Na Juwenaliach w Białymstoku zagra Skolim

Paweł Jakubowski
2026-04-21 14:16

Juwenalia w Białymstoku nie zwalniają tempa. Do szerokiego grona artystów dołącza Skolim. Na scenie pojawi się pierwszego dnia koncertów. Impreza będzie z naprawdę z dużym rozmachem.

i

Zyskał popularność po wydaniu singla „Wyglądasz idealnie”. Później jego kariera rozwijała się błyskawicznym tempie. Zwany jest królem latino, a juwenaliową scenę rozgrzeje do czerwoności 15 maja.   

Juwenalia Białystok 2026

15.05 (piątek)

  • Myslovitz
  • Dżem
  • Bracia Figo Fagot
  • Figo i Samogony
  • Cjalis
  • Zenon Martyniuk
  • Skolim

SCENA RAP:

  • Sentino
  • Jan-rapowanie
  • PRO8L3M
  • White 2115

16.05 (sobota)

  • Kacperczyk
  • Lady Pank
  • Maryla Rodowicz
  • Bletka

SCENA RAP:

  • Malik Montana
  • Pezet
  • Kaz Bałagane
  • Bambi

Namiot Neon

  • Topky
  • Miły Pan
  • DR Kriss
  • Prymaki
  • Lailand
  • Narva
  • Kałaski
