Za ciężki plecak. W środku 150 nieznanych kapsułek

Paweł Jakubowski
2026-03-02 12:42

Podczas rutynowej kontroli Opla podlascy policjanci natknęli się na plecak, w którym 34-latek ukrył niezły "arsenał" środków odurzających. Trafił do aresztu na trzy miesiące.

Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe Narkotyki

Auto zatrzymano na jednej z siemiatyckich ulic. Najpierw znaleziono woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Następnie policjanci przeszukali plecak. 

Co w plecaku?

Plecak był naszpikowany środkami odurzającymi. Znaleziono tam 100 gramów marihuany, prawie 300 gramów mefedronu oraz 150 kapsułek nieznanego pochodzenia.

- Dokładne badania laboratoryjne wykażą, czy zabezpieczone kapsułki również zawierają substancje zabronione - informuje podlaska policja. 

Kierowca i pasażer zatrzymani

25-letni kierowca przyznał, że wcześniej palił marihuanę. Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie.

34-letni pasażer usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

