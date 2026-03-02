Za ciężki plecak. W środku 150 nieznanych kapsułek

Auto zatrzymano na jednej z siemiatyckich ulic. Najpierw znaleziono woreczek strunowy z zawartością białego proszku. Następnie policjanci przeszukali plecak.

Co w plecaku?

Plecak był naszpikowany środkami odurzającymi. Znaleziono tam 100 gramów marihuany, prawie 300 gramów mefedronu oraz 150 kapsułek nieznanego pochodzenia.

- Dokładne badania laboratoryjne wykażą, czy zabezpieczone kapsułki również zawierają substancje zabronione - informuje podlaska policja.

Kierowca i pasażer zatrzymani

25-letni kierowca przyznał, że wcześniej palił marihuanę. Wstępne badanie narkotestem wykazało obecność środków odurzających w jego organizmie.

34-letni pasażer usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.