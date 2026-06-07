Motocyklista wjechał w stację transformatorową. Tragiczny wypadek

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierowca jednośladu z nieustalonych jeszcze powodów nagle stracił kontrolę nad maszyną, po czym zjechał z trasy i uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Obrażenia odniesione w wyniku tego wypadku okazały się śmiertelne.

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– Mężczyzna kierujący motocyklem uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Poniósł śmierć na miejscu – informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.