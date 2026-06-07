Motocyklista wjechał w stację transformatorową. Tragiczny wypadek

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 17:57

W niedzielę 7 lipca doszło do dramatycznego w skutkach zdarzenia w miejscowości Sobolewo w okolicach Białegostoku. Kierowca jednośladu z ogromną siłą uderzył w murowany budynek stacji transformatorowej, ponosząc śmierć na miejscu.

Tragiczny wypadek koło Białegostoku. Motocyklista zginął na miejscu

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Autor: Soft Light/ Shutterstock

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że kierowca jednośladu z nieustalonych jeszcze powodów nagle stracił kontrolę nad maszyną, po czym zjechał z trasy i uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Obrażenia odniesione w wyniku tego wypadku okazały się śmiertelne.

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– Mężczyzna kierujący motocyklem uderzył w ścianę stacji transformatorowej. Poniósł śmierć na miejscu – informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.

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