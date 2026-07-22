Koszykarski weekend w Białymstoku. Gwiazda reprezentacji wraca do rodzinnego miasta!

Festiwal Koszykówki już w weekend 25 i 26 lipca w Białymstoku. Na boiskach przy I Liceum Ogólnokształcącym ruszy pierwsza edycja tego wydarzenia. Event jest bezpłatnym wydarzeniem dla dzieci, młodzieży, rodzin i wszystkich mieszkańców, którzy chcą spędzić czas aktywnie.

Na co warto czekać?

Pierwszy dzień festiwalu to niepowtarzalna szansa dla młodych talentów z całej Polski. W sobotę będzie darmowy minicamp koszykarski, który poprowadzi zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski, wychowanek białostockiej koszykówki - Krzysztof Sulima. Pod okiem zaproszonych zawodników i trenerów, młodzi sportowcy rozwiną swoje koszykarskie talenty. Treningi będą idealną okazją do oszlifowania techniki, poprawy sprawności i koordynacji.

W niedzielę sportowe emocje połączą pokolenia. Rodzinny Piknik z Koszykówką „u Żubra” to doskonała okazja do wspólnego ruchu i świetnej zabawy.

W planie:

rodzinny turniej 3x3,

mistrzostwa Białegostoku w grze w 21,

konkursy z nagrodami,

gry i zabawy sportowe,

symulatory i refleksomierze,

blender bike animacje oraz wiele innych atrakcji dla dzieci, rodziców i całych rodzin.

Zapisy i więcej informacji na stronie www.sulimacamp.pl. Liczba miejsc ograniczona.