Koszykarski weekend w Białymstoku. Gwiazda reprezentacji wraca do rodzinnego miasta!

2026-07-22 12:01

Białystok szykuje się na prawdziwe święto sportu. W najbliższy weekend rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu koszykówki, którego inicjatorem jest Krzysztof Sulima.

Ekstraklasa koszykarzy. A.jpg
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Koszykówka wpadająca do siatki jest centralnym punktem obrazu, piłka ma rdzawobrązowy kolor i widoczna jest jej fakturowana powierzchnia z ciemnymi liniami. Biała siatka kosza otacza górną część piłki, z rozproszonym tłem przedstawiającym boisko do koszykówki i niewyraźną konstrukcję kosza. Po prawej stronie piłki widoczne są drobne cząsteczki wyglądające jak kurz lub pył, podświetlone przez światło wpadające od prawej strony.

Festiwal Koszykówki już w weekend 25 i 26 lipca w Białymstoku. Na boiskach przy I Liceum Ogólnokształcącym ruszy pierwsza edycja tego wydarzenia. Event jest bezpłatnym wydarzeniem dla dzieci, młodzieży, rodzin i wszystkich mieszkańców, którzy chcą spędzić czas aktywnie. 

Na co warto czekać? 

Pierwszy dzień festiwalu to niepowtarzalna szansa dla młodych talentów z całej Polski. W sobotę będzie darmowy minicamp koszykarski, który poprowadzi  zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski, wychowanek białostockiej koszykówki - Krzysztof Sulima. Pod okiem zaproszonych zawodników i trenerów, młodzi sportowcy rozwiną swoje koszykarskie talenty. Treningi będą idealną okazją do oszlifowania techniki, poprawy sprawności i koordynacji. 

W niedzielę  sportowe emocje połączą pokolenia. Rodzinny Piknik z Koszykówką „u Żubra” to doskonała okazja do wspólnego ruchu i świetnej zabawy. 

W planie:

  • rodzinny turniej 3x3,
  • mistrzostwa Białegostoku w grze w 21,
  • konkursy z nagrodami,
  • gry i zabawy sportowe,
  • symulatory i refleksomierze,
  • blender bike animacje oraz wiele innych atrakcji dla dzieci, rodziców i całych rodzin.
Zapisy i więcej informacji na stronie www.sulimacamp.pl. Liczba miejsc ograniczona. 
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