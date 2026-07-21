Jestem nieprzewidywalny. Z ligi francuskiej do Jagiellonii Białystok

Paweł Jakubowski
2026-07-21 10:17

Jagiellonia Białystok zbroi się przed startem sezonu i walką na europejskich boiskach. Do zespołu dołącza skrzydłowy Jeremy Agbonifo. Przez piłkarski rynek jest wyceniany na 4 mln euro

Uśmiechnięty Jeremy Agbonifo, nowy piłkarz Jagiellonii. O transferze Szweda przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Jeremy Agbonifo przenosi się do Jagiellonii z francuskiego RC Lens. 20 latek został wypożyczony na rok z opcją wykupu.

Jeremy, to szwedzki skrzydłowy urodzony w Göteborgu. Grał w takich drużynach jak FC Porto, RC Lens czy FC Basel. Jest też młodzieżowym reprezentantem Szwecji  U-18 oraz U-21. 

- Spodobała mi się wizja klubu, a także gra w Europie i walka o najwyższe miejsca w lidze. To była dla mnie bardzo dobra oferta. Styl gry Jagiellonii był jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałem tu trafić -  mówi nowy nabytek Jagi 

Jeremy, w rozmowie z mediami klubowymi Jagiellonii scharakteryzował siebie tak:  Jestem nieprzewidywalny, energiczny i gram z dużą pewnością siebie. Chcę wchodzić w pojedynki, mijać rywali i strzelać

Szwed będzie występował z numerem 10.

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