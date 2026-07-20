Starcie ze Szkotami. Jagiellonia poznała rywala w eliminacjach Ligi Europy

Ekipa Adriana Siemieńca rozpocznie rywalizację od 3. rundy eliminacyjnej. W niej czeka ją nie łatwe zadanie, chociaż na tym etapie trudno spodziewać się europejskich słabeuszy.

Szkoci

Rywale Jagi, to czołowa ekipa ligi szkockiej. Drużyna zdobyła 55-razy mistrzostwo Szkocji. Przeciwnik jest teoretycznie mocniejszy od Dumy Podlasia. Wartość piłkarzy wyceniania jest na ponad 125 mln euro, Jagiellonii - dla porównania niecałe 24 mln euro.

Pierwszy mecz Jagiellonia rozegra u siebie, 6 sierpnia. Rewanż 13 sierpnia w Szkocji na mogącym pomieścić 50 tys widzów Ibrox Stadium .