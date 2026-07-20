Trawnik jak z okładki? Te proste triki sprawią, że będzie zielony i gęsty przez całe lato [AUDIO]

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Koszenie ma znaczenie – szczególnie podczas upałów

Jednym z najczęstszych błędów jest zbyt niskie koszenie trawy w czasie wysokich temperatur. W upalne dni warto pozostawić źdźbła nieco wyższe, ponieważ dzięki temu gleba dłużej utrzymuje wilgoć, a trawnik jest mniej narażony na przesuszenie i powstawanie żółtych plam. Gdy pogoda sprzyja wzrostowi, lepiej kosić częściej niż dopuszczać do nadmiernego przerastania trawy. Regularne koszenie sprawia również, że trawnik staje się gęstszy i bardziej odporny.

Podlewanie i nawożenie to sprawdzony duet

Nawet najlepiej skoszony trawnik nie będzie wyglądał dobrze bez odpowiedniego nawodnienia. Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny poranek, kiedy woda ma szansę wsiąknąć w glebę, zamiast szybko odparować pod wpływem słońca. Równie ważne jest nawożenie – oprócz popularnych nawozów azotowych warto pamiętać o potasie, który wzmacnia system korzeniowy i pomaga trawie lepiej znosić letnie upały. To właśnie silne korzenie sprawiają, że murawa zachowuje zdrowy wygląd nawet podczas długotrwałej suszy.

Dobry sprzęt to mniej pracy i lepsze efekty

Coraz większą popularnością cieszą się roboty koszące, które regularnie przycinają trawę i pozostawiają drobne ścinki pełniące funkcję naturalnego nawozu. To rozwiązanie świetnie sprawdza się przede wszystkim na mniejszych działkach, gdzie pozwala zaoszczędzić czas i utrzymać idealną wysokość trawnika. W przypadku większych ogrodów lub nierównego terenu lepiej postawić na profesjonalne kosiarki dopasowane do powierzchni i ukształtowania działki. Wybór odpowiedniego sprzętu nie tylko ułatwia pielęgnację, ale także pomaga uniknąć kosztownych błędów i cieszyć się ogrodem w doskonałej kondycji przez wiele sezonów.