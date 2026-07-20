Niezwykłe głosy i urzekająca natura. Królewskie Śpiewanie w Tykocinie już w ten weekend!

Agata Kropiewnicka
2026-07-20 11:44

Królewskie Śpiewanie powraca z rozmachem. W najbliższy weekend rozpocznie się wielki festiwal muzyczny z udziałem wybitnych polskich artystów.

Królewskie Śpiewanie
Autor: Ewa Horosz

Festiwal „Królewskie Śpiewanie” w Tykocinie zacznie się 23 i potrwa do 25 lipca. W Amfiteatrze nad Narwią usłyszymy wybitnych artystów i znane popowe zespoły. Wydarzenie potrwa trzy dni.

Artyści

Line up wydarzenia jest bardzo bogaty. Podczas festiwalu usłyszymy:

  • zespół Raz Dwa Trzy
  • Igora Herbuta z zespołem LemON
  • Leszka Możdżera
  • Jaśka Piwowarczyka
  • Łukasza Reksa 
  • Magdalenę Chołuj 
  • Marcina Jajkiewicza 
  • Sylwię Banasik-Smulską 
  • Małgorzatę Hutek 

Podlaska perła baroku

To wyjątkowa impreza przyciągająca wielu słuchaczy, a miasto Tykocin nazywane „perłą baroku” oddaje w pełni klimat koncertu i gwarantuje głębokie przeżycia artystyczne. Historia i wielokulturowe dziedzictwo tego festiwalu tworzą wyjątkową scenę dla muzyki.

Eska Summer City na Królewskim Śpiewaniu w Tykocinie
Galeria zdjęć 81
muzyka
Lato
tykocin
Koncerty 2026
LemON
Igor Herbut