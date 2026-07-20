Niezwykłe głosy i urzekająca natura. Królewskie Śpiewanie w Tykocinie już w ten weekend!

Festiwal „Królewskie Śpiewanie” w Tykocinie zacznie się 23 i potrwa do 25 lipca. W Amfiteatrze nad Narwią usłyszymy wybitnych artystów i znane popowe zespoły. Wydarzenie potrwa trzy dni.
Artyści
Line up wydarzenia jest bardzo bogaty. Podczas festiwalu usłyszymy:
- zespół Raz Dwa Trzy
- Igora Herbuta z zespołem LemON
- Leszka Możdżera
- Jaśka Piwowarczyka
- Łukasza Reksa
- Magdalenę Chołuj
- Marcina Jajkiewicza
- Sylwię Banasik-Smulską
- Małgorzatę Hutek
Podlaska perła baroku
To wyjątkowa impreza przyciągająca wielu słuchaczy, a miasto Tykocin nazywane „perłą baroku” oddaje w pełni klimat koncertu i gwarantuje głębokie przeżycia artystyczne. Historia i wielokulturowe dziedzictwo tego festiwalu tworzą wyjątkową scenę dla muzyki.