Niezwykłe głosy i urzekająca natura. Królewskie Śpiewanie w Tykocinie już w ten weekend!

Festiwal „Królewskie Śpiewanie” w Tykocinie zacznie się 23 i potrwa do 25 lipca. W Amfiteatrze nad Narwią usłyszymy wybitnych artystów i znane popowe zespoły. Wydarzenie potrwa trzy dni.

Artyści

Line up wydarzenia jest bardzo bogaty. Podczas festiwalu usłyszymy:

zespół Raz Dwa Trzy

Igora Herbuta z zespołem LemON

Leszka Możdżera

Jaśka Piwowarczyka

Łukasza Reksa

Magdalenę Chołuj

Marcina Jajkiewicza

Sylwię Banasik-Smulską

Małgorzatę Hutek

Podlaska perła baroku

To wyjątkowa impreza przyciągająca wielu słuchaczy, a miasto Tykocin nazywane „perłą baroku” oddaje w pełni klimat koncertu i gwarantuje głębokie przeżycia artystyczne. Historia i wielokulturowe dziedzictwo tego festiwalu tworzą wyjątkową scenę dla muzyki.