Rowerowa moc. Białystok zajął 5 miejsce wśród dużych miast

Ogólnopolska rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski trwała cały czerwiec. W klasyfikacji generalnej na podium stanęły Świdnica, Puławy oraz Skierniewice, ale Białystok też ma powody do dumy. Nasz miasto zajęło 5. miejsce w kategorii miast prezydenckich powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Ponad 300 aktywnych białostoczan przejechało łącznie 74 566,29 km.

Kto przejechał najwięcej kilometrów?

Podczas oficjalnego podsumowania nagrodzono liderów lokalnego rankingu. Laureaci trzech pierwszych miejsc dostali dyplomy, gadżety rowerowe oraz bony do sklepu sportowego o wartości 800, 600 i 400 zł.

Poszczególne miejsca w kategorii kobiet:

1. Wioleta Zachar – 1 772,63 km

2. Krystyna Chilińska-Siemieniuk – 1 701,02 km

3. Natalia Szewczyk – 1 502,47 km

Poszczególne miejsca w kategorii mężczyzn:

1. Michał Danowski – 3 054,65 km

2. Mariusz Dallemura – 2 864,81 km (nagrodę odebrał Jacek Lusiński)

3. Marcin Lulewicz – 1 977,18 km

Szkoły i przedszkola na rowerach

W rywalizację zaangażowały się również białostockie placówki oświatowe. Wśród szkół najlepszy wynik uzyskała Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku, która zebrała 7 708,52 km. Wśród przedszkoli Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku wykręciło wynik 3 054,65 km (placówkę reprezentowała Madlen Mona Al-Bahloli). Obie placówki dostały nagrodę w wysokości 700zł.

Nowy rower trafił do zwycięzcy

Tradycyjnie organizatorzy przygotowali niespodziankę dla wszystkich uczestników zabawy. Rowerzyści brali udział w losowaniu nagrody specjalnej – roweru. Szczęśliwym zwycięzcą został Jerzy Simoniuk. Losowanie było się 15 lipca.