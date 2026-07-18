Jagiellonia imponuje formą. Ogrywa Duńczyków na zakończenie obozu w Austrii

Jagiellonia wyglądała dobrze od samego początku i starała się kreować sytuacje, ale widowisko rozkręciło się w drugiej połowie meczu. Na prowadzenie wyszli Duńczycy w 61 min., ale Jaga odwróciła losy meczu i triumfowała.

Młodzież wyrywa mecz

Zachary Zalewski zrobił akcje na prawym skrzydle i dograł do Maksima Konanau, a ten pokonał bramkarza rywali. 7 min przed końcem ponownie zaszalała młodzież, Olaf Pawelczyk wrzucił piłkę z prawej strony w pole karne, a głową strzelił 19 letni- Maciej Kuczyński

Wyniki

Jagiellonia pokazała, że mimo sporych zmianach w kadrze, ma ogromny potencjał. Trener poukładał obronę i na obozie w Austrii zespół stracił tylko jednego gola, wyrywając trzy mecze. Do pierwszego składu pukają zawodnicy z rezerw. Duma Podlasia może nie dokonała zawrotnej liczby transferów ( Nik Prelec i Rodrigo Conceicao, wcześniej Michała Perchel) ale mimo tego, wygląda bardzo solidnie i kibice spokojnie mogą czekać na start w rozrywkach ligowych i europejskich.

Jagiellonia - Polissia Żytomierz 0:0

Jagiellonia - FC Pafos 1:0

Jagiellonia - Sparta Praga 1:0

Jagiellonia - Nordsjælland 2:1

Prezentacja

W środę na Rynku Kościuszki odbędzie się Podlaskie Jaga Fest Białystok, czyli prezentacja drużyny przed startem nowego sezonu. Wydarzenie o godzinie 19:00