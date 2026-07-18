Jagiellonia imponuje formą. Ogrywa Duńczyków na zakończenie obozu w Austrii

Paweł Jakubowski
2026-07-18 10:42

Jagiellonia Białystok zaimponowała formą na obozie w Austrii. W ostatnim sparingu pokonała duński FC Nordsjælland 2:1. Z obozu pod Alpami wraca bez przegranej i ze zwycięstwami nad wyżej notowanymi rywalami.

Dwaj piłkarze Jagiellonii Białystok przybijają piątkę podczas meczu. O wygranej w sparingu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Jagiellonia wyglądała dobrze od samego początku i starała się kreować sytuacje, ale widowisko rozkręciło się w drugiej połowie meczu. Na prowadzenie wyszli Duńczycy w 61 min., ale Jaga odwróciła losy meczu i triumfowała.

Młodzież wyrywa mecz

Zachary Zalewski zrobił akcje na prawym skrzydle i dograł do Maksima Konanau, a ten pokonał bramkarza rywali. 7 min przed końcem ponownie zaszalała młodzież, Olaf Pawelczyk wrzucił piłkę z prawej strony w pole karne, a głową strzelił 19 letni- Maciej Kuczyński 

Wyniki

Jagiellonia pokazała, że mimo sporych zmianach w kadrze, ma ogromny potencjał. Trener poukładał obronę i na obozie w Austrii zespół stracił tylko jednego gola, wyrywając trzy mecze. Do pierwszego składu pukają zawodnicy z rezerw. Duma Podlasia może nie dokonała zawrotnej liczby transferów ( Nik Prelec i Rodrigo Conceicao, wcześniej Michała Perchel) ale mimo tego, wygląda bardzo solidnie i kibice spokojnie mogą czekać na start w rozrywkach ligowych i europejskich.

  • Jagiellonia - Polissia Żytomierz 0:0
  • Jagiellonia - FC Pafos 1:0
  • Jagiellonia - Sparta Praga 1:0
  • Jagiellonia - Nordsjælland 2:1

Prezentacja

W środę na Rynku Kościuszki odbędzie się Podlaskie Jaga Fest Białystok, czyli prezentacja drużyny przed startem nowego sezonu. Wydarzenie o godzinie 19:00 

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