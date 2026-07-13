”Słyszałem wiele o tym klubie”. Portugalczyk wzmocnił Jagiellonię

Rodrigo, to syn znanego piłkarza Sergio Conceicao, który to, ma na koncie mistrzostwo Portugalii czy Włoch. A jego bracia też są piłkarzami w znanych klubach.
Obrona i skrzydła. Strona bez różnicy
Rodrigo Conceicao, to boczny obrońca, który może grać jednocześnie na dwóch bokach defensywy, jak i na dwóch skrzydłach. W swojej karierze grał w takich klubach jak FC Porto, Tondela, szwajcarskim FC Zurich, czy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii od U-16 do U-21.
26-latek będzie występował w koszulce z numerem 27.
Usłyszałem wiele dobrego o kolegach z drużyny i myślę, że będzie dobrze. Rozmawiałem z trenerem i trochę mi opowiedział o stylu gry drużyny. Uważam, że będę do niego pasował. Przychodzę tu żeby pomóc drużynie, w każdym meczu dam z siebie wszystko - powiedział Conceicao po podpisaniu kontraktu