”Słyszałem wiele o tym klubie”. Portugalczyk wzmocnił Jagiellonię

Rodrigo, to syn znanego piłkarza Sergio Conceicao, który to, ma na koncie mistrzostwo Portugalii czy Włoch. A jego bracia też są piłkarzami w znanych klubach.

Obrona i skrzydła. Strona bez różnicy

Rodrigo Conceicao, to boczny obrońca, który może grać jednocześnie na dwóch bokach defensywy, jak i na dwóch skrzydłach. W swojej karierze grał w takich klubach jak FC Porto, Tondela, szwajcarskim FC Zurich, czy w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii od U-16 do U-21.

26-latek będzie występował w koszulce z numerem 27.