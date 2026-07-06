To imię przeżywa renesans na Podlasiu. W innych województwach nie ma takiego powodzenia

Analiza imion nadanych dziewczynkom urodzonym w 2025 roku wskazuje, że największym regionalnym fenomenem okazała się Lidia. W województwie podlaskim otrzymało je 39 dziewczynek. W skali całej Polski imię nadano 401 razy.

Na pierwszy rzut oka liczby nie wydają się zaskakujące. Dopiero porównanie danych z poszczególnych województw pokazuje, jak bardzo Podlasie wyróżnia się na tle reszty kraju. Nie porównywaliśmy wyłącznie liczby nadań, ponieważ w większych województwach rodzi się znacznie więcej dzieci niż na Podlasiu. Zamiast tego dla każdego imienia obliczyliśmy jego udział wśród wszystkich dziewczynek urodzonych w danym województwie, a następnie zestawiliśmy ten wynik z analogicznym udziałem w pozostałych regionach Polski.

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Dzięki takiej metodzie można wskazać imiona, które są rzeczywiście charakterystyczne dla danego województwa, a nie tylko często nadawane z powodu większej liczby urodzeń.

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W przypadku Lidii różnica okazała się największa. Z naszej analizy wynika, że na Podlasiu imię to było wybierane ponad trzy razy częściej niż przeciętnie w pozostałych województwach.

Co oznacza imię Lidia?

Imię Lidia wywodzi się ze starożytności i oznacza kobietę pochodzącą z Lidii – historycznej krainy znajdującej się na terenie dzisiejszej Turcji. Do Polski trafiło za sprawą tradycji chrześcijańskiej. Patronką imienia jest św. Lidia z Tiatyry, uznawana za pierwszą Europejkę, która przyjęła chrześcijaństwo.

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