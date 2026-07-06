W Suwałkach zawyją syreny alarmowe. Wiadomo, co się dzieje

Prace serwisowe zaplanowano w przedziale czasowym między godziną 9:00 a 13:00 i obejmą one obszar całej miejscowości. W trakcie tych działań instalacje mogą być włączane na krótkie chwile, co pozwoli specjalistom zweryfikować ich poprawne działanie.

Przedstawiciele Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyraźnie zaznaczają, że wszelkie dźwięki dobiegające z głośników w tym terminie stanowią wyłącznie próbę techniczną.

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Lokalni urzędnicy proszą suwalczan o zignorowanie komunikatów dźwiękowych i powstrzymanie się od jakichkolwiek nerwowych reakcji. Wspomniany sprawdzian służy jedynie utrzymaniu infrastruktury ostrzegawczej w gotowości operacyjnej.