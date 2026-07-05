Każde zwycięstwo cieszy. Jagiellonia w świetnych nastrojach przed wylotem do Austrii

Zaskakująco na prowadzenie w 8 min. wyszła ekipa Pogoni. Później już strzelała tylko Jagiellonia. Dwie bramki zdobył Yuki Kobayashi (21 i 35), po jednym trafieniu dołożyli Zachary Zalewski (68) i Sergio Lozano (88). Jaga wygrała 4:1 i w dobrych nastrojach pakuje się na obóz do Austrii.

Zwycięstwa cieszą

Adrian Siemieniec podkreśla, że zwycięstwo cieszy i jest doskonałym materiałem do analizy.

- Było widać, że niektórzy zawodnicy weszli już na wyższy poziom, jeżeli chodzi o intensywność gry. Cieszę się, że wygraliśmy. Fakt, że to mecz sparingowy, nie ma żadnego znaczenia. Zwycięstwo bardzo cieszy. Były dobre elementy, ale też zauważyliśmy elementy do skorygowania. Materiał do pracy mamy bardzo dobry. Do pierwszego meczu zostały 3 tygodnie. Każdy dzień będziemy chcieli wykorzystać maksymalnie - powiedział Siemieniec.

Jagiellonia 6 lipca rusza do Austrii. Tam będzie trenować aż do 18 lipca. W sparingach jej rywalami będą: Polissie Żytomierz (Ukraina), FC Pafos (Cypr), Sparta Praga (Czechy) i FC Nordsjaelland (Dania)