”Wkrótce transfery i to konkretne”. Nowy dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok

Radosław Kucharski objął stery dyrektora sportowego od lipca, zastępując tym stanowisku Łukasza Masłowskiego. Przed nim sporo pracy, bo zespół jest w letniej przebudowie, a latem Jagę czeka już walka na ligowych boiskach i w Europie.

Intensywnie i ambitnie

Oczywiście wszystkich procesów nie można poznać w tydzień. Dla mnie najważniejsze jest poznanie potrzeb sztabu i stworzenie takiego środowiska, które pozwoli trenerom maksymalnie skupić się na pracy z zespołem - mówi Kucharski

Za nowym dyrektorem już pierwsze rozmowy ze sztabem szkoleniowym oraz plany co do strategi klubu na najbliższy sezon. A ta jest niezmienna, bo Jagiellonia nadal ma stawiać na rozwoju młodych piłkarzy i regularnie walczyć o najwyższe cele sportowe.

Transfery. Kiedy?

Po po powrocie Jagiellonii z urlopów jak bumerang wraca temat transferów. Po odejściu kilku ważnych piłkarzy zespół potrzebuje wzmocnień. Nowy dyrektor uspokaja i zapewnia, że klub pracuje nad pozyskaniem naprawdę wartościowych piłkarzy