Andrzej z Plutycz ruszył w pole. "Ten dźwięk to wołanie o smar"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-18 12:47

Andrzej z Plutycz pokazał na YouTube kolejny dzień pracy w gospodarstwie. Tym razem bohater serialu „Rolnicy. Podlasie” belował siano. Nagranie szybko skomentowali internauci.

Andrzej Onopiuk z serialu Rolnicy. Podlasie uśmiecha się na tle zieleni. O pracy rolnika przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Tomasz Radzik/SE

Gdy w belarce skończyła się siatka, rolnik zdjął pustą rolkę i założył nową, otrzymaną podczas targów rolniczych. - Mało co zębów nie wybiłem - skomentował Andrzej, walcząc z rolką. Następnie pokazał własny sposób przeciągania siatki pomiędzy wałkami. Pierwsza bela została owinięta poprawnie, choć nie idealnie. Internauci nie zostawili suchej nitki na rolniku. „Ten dźwięk.... to wołanie o smar...” - stwierdził jeden z widzów. Inny napisał: „Andrzejku kup myjkę ciśnieniową i umyj te ciągniki bo dramat”.

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Andrzej i Gienek z serialu „Rolnicy. Podlasie”

Andrzej Onopiuk wraz z ojcem Gienkiem zdobył popularność dzięki serialowi dokumentalnemu Rolnicy. Podlasie. Produkcja pokazuje codzienną pracę gospodarzy, opiekę nad zwierzętami oraz problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy podlaskiej wsi. Gospodarstwo Onopiuków w Plutyczach należy do najbardziej rozpoznawalnych miejsc przedstawianych w programie.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko
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