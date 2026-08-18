Andrzej z Plutycz ruszył w pole. "Ten dźwięk to wołanie o smar"

Gdy w belarce skończyła się siatka, rolnik zdjął pustą rolkę i założył nową, otrzymaną podczas targów rolniczych. - Mało co zębów nie wybiłem - skomentował Andrzej, walcząc z rolką. Następnie pokazał własny sposób przeciągania siatki pomiędzy wałkami. Pierwsza bela została owinięta poprawnie, choć nie idealnie. Internauci nie zostawili suchej nitki na rolniku. „Ten dźwięk.... to wołanie o smar...” - stwierdził jeden z widzów. Inny napisał: „Andrzejku kup myjkę ciśnieniową i umyj te ciągniki bo dramat”.

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Andrzej i Gienek z serialu „Rolnicy. Podlasie”

Andrzej Onopiuk wraz z ojcem Gienkiem zdobył popularność dzięki serialowi dokumentalnemu Rolnicy. Podlasie. Produkcja pokazuje codzienną pracę gospodarzy, opiekę nad zwierzętami oraz problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy podlaskiej wsi. Gospodarstwo Onopiuków w Plutyczach należy do najbardziej rozpoznawalnych miejsc przedstawianych w programie.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko