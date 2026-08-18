Widowiskowe konkurencje i najsilniejsi ludzie Europy. Przed nami Harlem European Strongman Cup

Sześciu zawodników z sześciu państw zmierzy się w niedzielę w międzynarodowych zawodach Harlem European Strongman Cup rozgrywanych w ramach Pucharu Europy Strongman 2026. W rywalizacji wystąpi czołówka europejskiej sceny strongman, zawodnicy mający na koncie starty w najbardziej prestiżowych imprezach na świecie. Na Rynku Kościuszki zobaczymy strongmanów z Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec i Serbii. Białystok reprezentować będzie Adam Wądołowski.
Zawodników będzie można podziwiać w sześciu konkurencjach:
- Superseria: Spacer farmera + 2 worki na podest,
- Tarcza 170 kg na maksymalną odległość,
- Log lift
- Conan's Wheel z motocyklem,
- Martwy ciąg na aucie,
- Kula 150 kg przez poprzeczkę 120 cm.