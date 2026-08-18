Widowiskowe konkurencje i najsilniejsi ludzie Europy. Przed nami Harlem European Strongman Cup

Julia Łata
2026-08-18 11:19

Sześć konkurencji i sześciu zawodników z sześciu państw. 23 sierpnia w Białymstoku odbędą się międzynarodowe zawody Harlem European Strongman Cup. Impreza ma charakter sportowy i charytatywny. Podczas wydarzenia będą zbierane środki na rzecz stowarzyszenia OnkoVictory.

Organizatorzy Harlem European Strongman Cup w Białymstoku przy plakacie zawodów. Szczegóły na Eska Białystok.
Autor: Julia Łata

Sześciu zawodników z sześciu państw zmierzy się w niedzielę w międzynarodowych zawodach Harlem European Strongman Cup rozgrywanych w ramach Pucharu Europy Strongman 2026. W rywalizacji wystąpi czołówka europejskiej sceny strongman, zawodnicy mający na koncie starty w najbardziej prestiżowych imprezach na świecie. Na Rynku Kościuszki zobaczymy strongmanów z Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Niemiec i Serbii. Białystok reprezentować będzie Adam Wądołowski. 

Zawodników będzie można podziwiać w sześciu konkurencjach:

  • Superseria: Spacer farmera + 2 worki na podest,
  • Tarcza 170 kg na maksymalną odległość,
  • Log lift
  • Conan's Wheel z motocyklem,
  • Martwy ciąg na aucie,
  • Kula 150 kg przez poprzeczkę 120 cm.
Impreza ma charakter nie tylko sportowy, ale też charytatywny. Podczas wydarzenia będą zbierane środki na rzecz stowarzyszenia OnkoVictory. Zaplanowano też pokazy taneczne Akademii Tańca Szał. 
Początek imprezy o godz. 15:00. 
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