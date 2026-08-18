Taksówkarz nie mógł dobudzić pijanego pasażera. Finał za kratami

Paweł Jakubowski
2026-08-18 7:33

Kierowca taksówki po zakończonym kursie nie był w stanie obudzić nietrzeźwy 32-letni pasażera. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany listem gończym.

pijany w taksówce
Autor: Podlaska policja/ Materiały prasowe

-  O pomoc policjantów poprosił kierowca taksówki. Powiedział, że wykonał kurs z nietrzeźwym pasażerem, który po drodze zasnął. Mężczyzna był tak pijany, że po dotarciu na miejsce kierowca nie mógł go dobudzić - informuje biuro prasowe Podlaskiej policji 

Ocknął się i próbował uciec

Tuż przed przyjazdem policjantów pasażer się ocknął. Nietrzeźwy mężczyzna stał się agresywny, wulgarny i próbował uciec z miejsca. Został obezwładniony przez policjantów.

Okazał się, że 32-letni Białostoczanin jest od maja poszukiwany listem gończym do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. To za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej. 

Przeczytaj także:
Przyszedł po pieniądze. Policjanci czekali na niego w mieszkaniu
pijany mężczyzna
taxi