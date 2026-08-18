Taksówkarz nie mógł dobudzić pijanego pasażera. Finał za kratami

- O pomoc policjantów poprosił kierowca taksówki. Powiedział, że wykonał kurs z nietrzeźwym pasażerem, który po drodze zasnął. Mężczyzna był tak pijany, że po dotarciu na miejsce kierowca nie mógł go dobudzić - informuje biuro prasowe Podlaskiej policji

Ocknął się i próbował uciec

Tuż przed przyjazdem policjantów pasażer się ocknął. Nietrzeźwy mężczyzna stał się agresywny, wulgarny i próbował uciec z miejsca. Został obezwładniony przez policjantów.

Okazał się, że 32-letni Białostoczanin jest od maja poszukiwany listem gończym do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności. To za kradzież i używanie skradzionej tablicy rejestracyjnej.