Pasażer zasnął w taksówce. 32-latek trafił do celi

Mężczyzna zamówił kurs, ale pod wpływem alkoholu szybko zapadł w głęboki sen na tylnym siedzeniu auta. Kiedy samochód dotarł do celu podróży, szofer bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z pijanym pasażerem. Zmęczony bezowocnymi próbami wybudzenia klienta, kierowca poprosił o wsparcie odpowiednie służby.

Zanim jednak mundurowi pojawili się pod wskazanym adresem, podróżny w końcu otworzył oczy. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce wylegitymowali mężczyznę i szybko potwierdzili tożsamość 32-letniego mieszkańca Białegostoku.

Ścigany listem gończym 32-latek z Białegostoku

Zwykła weryfikacja w policyjnej bazie danych przyniosła zaskakujący zwrot akcji, ponieważ wyszło na jaw, że klient taksówki od maja ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Śledczy ustalili, że zatrzymany musi spędzić pięć miesięcy w zakładzie karnym za wcześniejsze kradzieże i posługiwanie się kradzionymi tablicami rejestracyjnymi.

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Świadomość nieuchronnego aresztowania wywołała u 32-latka atak furii, podczas którego przeklinał i szarpał się z mundurowymi. Policjanci błyskawicznie udaremnili desperacką próbę ucieczki pijanego mężczyzny, po czym obezwładnili go i przetransportowali bezpośrednio do aresztu.

Ewelina wyciągnęła nóż i chciała zabić taksówkarza