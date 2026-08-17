To najlepszy serial telewizyjny. W latach '90 nie miał sobie równych

W latach dziewięćdziesiątych w polskiej telewizji rządziły amerykańskie seriale, które codziennie przyciągały przed telewizory widzów w każdym wieku. Zapytaliśmy AI (ChatGPT) o najlepszy w jego ocenie serial emitowany w tamtym okresie w Polsce.

5. Miasteczko Twin Peaks

Pytanie o to, kto zabił Laurę Palmer, rozpalało wyobraźnię widzów również w Polsce, gdzie serial pojawił się w 1991 roku. Produkcja Davida Lyncha i Marka Frosta łączyła zagadkę kryminalną z surrealizmem, grozą oraz czarnym humorem.

4. Ostry dyżur

Serial pokazywał pracę lekarzy i pielęgniarek w szpitalu w Chicago. Dynamiczne akcje ratunkowe łączyły się w nim z opowieściami o życiu prywatnym personelu. „Ostry dyżur” pomógł rozwinąć karierę wielu aktorów, w tym George’a Clooneya.

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3. Beverly Hills, 90210

Losy Brendy i Brandona Walshów oraz ich znajomych były dla polskiej publiczności spojrzeniem na życie amerykańskiej młodzieży Produkcja wpłynęła na modę i stała się jednym z największych młodzieżowych przebojów dekady.

2. Z Archiwum X

Fox Mulder i Dana Scully prowadzili śledztwa dotyczące zjawisk paranormalnych, niewyjaśnionych zbrodni i rządowych spisków. W Polsce „Z Archiwum X” zdobyło status kultowy.

1. Przyjaciele

Serial zadebiutował w 1994 roku. Humorystyczne historie dotyczące miłości, pracy i dorosłego życia zapewniły produkcji ogromną popularność. W Polsce „Przyjaciele” początkowo byli pokazywani przez Canal+, a następnie trafiali do kolejnych stacji.