Wodny labirynt w Polsce. Ta rzeka zyskała przydomek "polskiej Amazonki"

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-02 15:19

Nie bez powodu Narwiański Park Narodowy bywa określany mianem „polskiej Amazonii”. Na odcinku między Surażem a Rzędzianami Narew nie płynie jednym korytem. Rozdziela się na liczne odnogi, które później ponownie się łączą, tworząc rozległy system rozlewisk, mokradeł i trzcinowisk.

Wodny labirynt w Polsce. Ta rzeka zyskała przydomek „polskiej Amazonki”
Autor: Ta'ren/ Shutterstock

Koryta Narwi rozdzielają się i łączą, tworząc z lotu ptaka sieć przypominającą wodny labirynt. W czasie wiosennych roztopów znaczna część doliny znajduje się pod wodą, a rozlewiska mogą mieć bardzo duży zasięg. To właśnie ten charakter rzeki sprawił, że zaczęto porównywać ją do Amazonki.

Podmokła i trudno dostępna dolina stworzyła wyjątkowe warunki dla zwierząt. W Narwiańskim Parku Narodowym spotyka się około 200 gatunków ptaków, z czego ponad 150 to gatunki lęgowe. Zamiast rozległych lasów dominują tu otwarte przestrzenie, szuwary trzcinowe, turzycowiska i woda. Co ciekawe, Narwiański Park Narodowy jest jednym z najmniej zalesionych parków narodowych w Polsce.

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Narwiański Park Narodowy najlepiej poznawać od strony wody. Park rekomenduje spływy kajakowe, które pozwalają dostać się między poszczególne koryta Narwi. Inną możliwością są kładki edukacyjne prowadzące przez podmokłą dolinę. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest kładka Waniewo–Śliwno, prowadząca przez rozlewiska Narwi. To właśnie z takich miejsc najlepiej widać, dlaczego ten fragment Podlasia zasłużył na porównanie do odległej Amazonii.

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