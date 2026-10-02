Via Carpatia - kolejny odcinek gotowy. To trasa Boćki-Malewice

Wybudowano dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne, 16 obiektów inżynierskich, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz rozwiązania służące ochronie środowiska.To wszystko na 16 kilometrowym odcinku..

Pozwolenie na użytkowanie

Inwestycje oceniła komisja odbiorowa, która dała zielone światło

16-kilometrowy fragment drogi ekspresowej uzyskał pozwolenie na użytkowanie - informuje wykonawca firma STRABAG Polska

Odcinek S19 Boćki – Malewice realizowała w systemie Projektuj i buduj firma Strabag. Wartość kontraktu to 343 mln zł.

Kierowcy muszą poczekać

Na otwarcie trasy kierowcy muszą jeszcze chwilę poczekać – odcinek zostanie udostępniony wraz z sąsiednim fragmentem prowadzącym do węzła Siemiatycze Północ, który buduje inny wykonawca.