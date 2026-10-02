„Lalka” przywróci modę na klasyczne imię? Dziś nosi je 348 tys. Polaków

Z oficjalnych danych wynika, że imię Stanisław jako pierwsze nosi w Polsce 348 827 osób. Taki wynik pozwala mu na zajęcie wysokiego, 15. miejsca w rankingu najpopularniejszych imion męskich w bazie PESEL. Stanisław nieznacznie ustępuje Markowi, którego imię pojawia się w rejestrze 369 240 razy. Oczko niżej od Stanisława znajduje się Wojciech z wynikiem 335 544 żyjących mężczyzn. Liderami zestawienia pozostają niezmiennie Piotr, Krzysztof oraz Tomasz.

Nowe ekranizacje „Lalki”. Stanisław Wokulski w dwóch wydaniach

Tradycyjne imię Stanisław znów zyskuje na popularności dzięki najnowszym adaptacjom słynnej powieści Bolesława Prusa. Od połowy września użytkownicy Netflixa mogą oglądać sześcioodcinkowy serial „Lalka”, za którego reżyserię odpowiada Paweł Maślona. W rolę Stanisława Wokulskiego wciela się tam Tomasz Schuchardt, natomiast u jego boku, jako Izabela Łęcka, występuje Sandra Drzymalska.

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To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów polskiej literatury. Pod koniec września na ekrany kin weszła kolejna wersja „Lalki”, tym razem w reżyserii Macieja Kawalskiego. W tej filmowej interpretacji postać Stanisława Wokulskiego odgrywa Marcin Dorociński. Towarzyszą mu Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat, który wielkim powrotem na ekran uświetnia rolę Ignacego Rzeckiego.

Imię Stanisław. Co oznacza i dlaczego pasuje do Wokulskiego?

Stanisław wywodzi się z języka słowiańskiego i łączy w sobie dwa znaczące człony odnoszące się do zyskiwania sławy. Zwykle interpretuje się je jako obietnicę życiowego sukcesu i powszechnego uznania. Takie znaczenie idealnie współgra z postacią Stanisława Wokulskiego. Bohater powieści Prusa dzięki niezwykłej pracowitości zbudował potężny majątek, jednak ostatecznie nie zdołał przeskoczyć muru oddzielającego go od hermetycznego środowiska arystokracji, z którego wywodziła się ukochana Izabela Łęcka.

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