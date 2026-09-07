Princess, Queen i Walkiria. Oto najbardziej niezwykłe imiona z rejestru PESEL

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-09-07 9:58

Pewne imiona wywołują skojarzenia z arystokracją, zjawiskami przyrodniczymi, muzyką czy mitologią. Choć brzmią nietypowo i rzadko pojawiają się w polskich dowodach osobistych, to faktycznie znajdują się w rejestrze PESEL.

W oficjalnym systemie PESEL widnieją tysiące różnorodnych imion żeńskich. Obok popularnych form, takich jak Katarzyna, Anna czy Małgorzata, pojawiają się tam bardzo oryginalne propozycje. Niektóre z nich od razu przywodzą na myśl mitologiczne postacie, elementy popkultury lub zjawiska związane ze środowiskiem naturalnym, a inne zaskakują po prostu swoim niecodziennym brzmieniem.

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Analizowane dane obejmują pierwsze imiona kobiet, które znajdują się obecnie w systemie. Zestawienie to nie precyzuje wieku, obywatelstwa ani daty rejestracji, co uniemożliwia wyciąganie wniosków na temat dzisiejszych trendów w nazewnictwie. Mimo to, statystyki te dają unikalny wgląd w to, jak bardzo nieszablonowe imiona funkcjonują w państwowych rejestrach.

Uśmiechnięta kobieta o długich brązowych włosach. O nietypowych imionach w rejestrze PESEL przeczytasz na Eska Białystok.
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