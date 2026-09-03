Wednesday, Khaleesi i Yennefer. Takie imiona naprawdę widnieją w rejestrze PESEL

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-09-03 9:51

W rejestrze PESEL można znaleźć imiona, które zdecydowanie odbiegają od popularnych wyborów. Niektóre z nich nosi zaledwie kilka osób, a ich brzmienie natychmiast przywodzi na myśl znane filmy, seriale, książki i gry. Zobaczcie, o jakie imiona chodzi i ile dokładnie osób je nosi.

Rejestr PESEL zawiera dziesiątki tysięcy wariantów żeńskich imion. Obok popularnych w Polsce imion znajdują się w nim również takie, które występują zaledwie kilka razy. Część brzmi znajomo, ponieważ przywodzi na myśl bohaterki głośnych seriali, filmów, książek oraz gier komputerowych.

Wśród tysięcy pozycji znajdują się imiona niezwykle rzadkie, charakterystyczne i mocno kojarzące się z bohaterkami popkultury. Zestawienie obejmuje wszystkie żyjące osoby figurujące w rejestrze, a nie tylko dzieci urodzone w ostatnich latach czy obywatelki Polski. Nie zmienia to faktu, że niektóre pozycje mogą zaskoczyć. Wednesday, Khaleesi i Yennefer. Takie imiona naprawdę widnieją w rejestrze PESEL - zobaczcie naszą galerię.

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