Volvo For Safety i Eska Summer City! Bezpieczny weekend na placu Piłsudskiego

Volvo For Safety to interaktywne miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znajdziecie je na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Wpadajcie od piątku do niedzieli (4-6.09), a zwłaszcza w niedzielę, bo wtedy spotkacie tam nasz wakacyjny patrol Eska Summer City.

Volvo For Safety

Wydarzenie łączy edukację o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z dobrą zabawą. Czekają na was niecodzienne atrakcje:

symulatory wypadków, które pozwolą zrozumieć i poczuć na własnej skórze, jakie zagrożenia mogą wystąpić na drodze;

warsztaty pierwszej pomocy, dzięki którym dowiecie się, jak uratować komuś życie;

mini-miasteczko ruchu drogowego, zajęcia edukacyjne i kreatywne warsztaty dla dzieci

i prezentacje nowoczesnych systemów wspomagających kierowców, takich jak City Safety.

ESKA Summer City

Akcję Volvo wspiera nasza wakacyjna ekipa. W niedzielę czekamy na was z konkursami, które pobudzą wasze szare komórki. Mamy dla was pytania-suchary, przy których będzie kupa śmiechu. Ponadto, każdy kto ściągnie apkę Eski dostanie od nas gadżet! No i będziecie mogli nas słuchać, gdziekolwiek jesteście.

A jak zrobicie sobie z nami zdjęcie, to później poszukajcie się w galerii na naszej stronie.