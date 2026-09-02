Volvo For Safety i Eska Summer City! Bezpieczny weekend na placu Piłsudskiego

Agata Kropiewnicka
2026-09-02 14:52

To okazja, by dowiedzieć się, jak lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze i zgarnąć trochę eskowych gadżetów! Volvo będzie was edukować, a my zadbamy o dobrą zabawę.

Volvo For Safety
Autor: Volvo Nord Auto Białystok/ Materiały prasowe Volvo For Safety

Volvo For Safety to interaktywne miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znajdziecie je na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku. Wpadajcie od piątku do niedzieli (4-6.09), a zwłaszcza w niedzielę, bo wtedy spotkacie tam nasz wakacyjny patrol Eska Summer City. 

Volvo For Safety 

Wydarzenie łączy edukację o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z dobrą zabawą. Czekają na was niecodzienne atrakcje: 

  • symulatory wypadków, które pozwolą zrozumieć i poczuć na własnej skórze, jakie zagrożenia mogą wystąpić na drodze;
  • warsztaty pierwszej pomocy, dzięki którym dowiecie się, jak uratować komuś życie;
  • mini-miasteczko ruchu drogowego, zajęcia edukacyjne i kreatywne warsztaty dla dzieci
  • i prezentacje nowoczesnych systemów wspomagających kierowców, takich jak City Safety.

ESKA Summer City

Akcję Volvo wspiera nasza wakacyjna ekipa. W niedzielę czekamy na was z konkursami, które pobudzą wasze szare komórki. Mamy dla was pytania-suchary, przy których będzie kupa śmiechu. Ponadto, każdy kto ściągnie apkę Eski dostanie od nas gadżet! No i będziecie mogli nas słuchać, gdziekolwiek jesteście. 

A jak zrobicie sobie z nami zdjęcie, to później poszukajcie się w galerii na naszej stronie. 

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