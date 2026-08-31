Trochę lata na początek szkoły. Ekipa ESKA Summer City rozdawała gadżety w Centrum Handlowym Biała

To była naprawdę gorąca końcówka wakacji! Ekipa ESKA Summer City pojawiła się w Białej, żeby wspólnie z wami pożegnać wakacyjny luz i powoli przygotować się na powrót do szkoły.

Jak zawsze mieliśmy dla was mnóstwo konkursów, którymi rozruszaliśmy wasze szare komórki. Było przy tym sporo zabawy - pytania-suchary, dużo śmiechu i rozmowy o tym, jak bardzo chce się wam wracać na lekcje. Sprawdziliśmy też, co najbardziej lubicie w swoich szkołach. Niektóre odpowiedzi były naprawdę zaskakujące.

Konkursy i eskowe gadżety

Uczestnicy naszych zabaw mogli zgarnąć eskowe gadżety. Chętnych do rywalizacji zdecydowanie nie brakowało, a atmosfera od początku była naprawdę wakacyjna.

Była też okazja, żeby zrobić sobie zdjęcie z ekipą ESKA Summer City. Fotki z naszej wizyty w Białej możecie obejrzeć w galerii. Poszukajcie siebie na naszych zdjęciach!

Gadżet za apkę ESKI

Podczas akcji zachęcaliśmy was do pobrania aplikacji ESKI. Każdy, kto ją ściągnął, dostawał od nas gadżet. Dzięki apce możecie mieć ESKĘ zawsze przy sobie i słuchać ulubionej muzyki oraz naszych audycji, gdziekolwiek jesteście.

Dzięki wszystkim, którzy pojawili się podczas ESKA Summer City w Białej! Było głośno, wesoło i zdecydowanie za szybko minęło. Do zobaczenia podczas kolejnej eskowej akcji!