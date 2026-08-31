Via Carpatia nabiera rozpędu. Wkrótce będą gotowe kolejne odcinki

Boćki – Malewice na finiszu

Odcinek o długości 16 km jest praktycznie gotowy. Powstały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 16 obiektów inżynierskich dodatkowe jezdnie Wiadukty dla dróg gminnych nad eską mają już pozwolenia na użytkowanie.

Trwają jeszcze drobne roboty przy skarpach i prace porządkowe. Pozwolenia na użytkowanie spodziewamy się na przełomie września i października. Jest to odcinek bez węzłów, więc jego oddanie do ruchu będzie możliwe wraz z częścią sąsiedniego odcinka od Malewic do Chlebczyna - informuje białostocki oddział GDDKiA.

Wartość kontraktu to 343,5 mln zł.

Malewice – Chlebczyn. Mobilizacja wykonawcy

Najbardziej na południe wysunięty fragment S19 na Podlasiu ma 25 km długości. Przekracza rzekę Bug mostem i estakadą o długości ponad 650 m.

Zlokalizowane są na nim dwa węzły Siemiatycze Północ i Siemiatycze Południe. Ukończenie tego pierwszego pozwoli oddać do ruchu zarówno odcinek Boćki - Malewice, jak i mocno już zaawansowany fragment od Malewic do węzła Siemiatycze Północ (12,5 km).

Jednocześnie mobilizujemy wykonawcę - turecką firmę Kolin - aby do końca grudnia zakończyła prace na jezdniach głównych pozostałej części, oddając do ruchu cały, 25-kilometrowy odcinek - dodaje GDDKiA.

Wybudowane zostały 22 mosty, wiadukty, estakady i przejścia dla zwierząt oraz 17 dużych przepustów. Do wykonania zostały także ekrany akustyczne.

Wartość kontraktu to 665,2 mln zł.

Unijne wsparcie dla obu odcinków

Budowa ekspresówki S19 Boćki – Malewice – Chlebczyn jest dofinansowana z funduszy unijnych. Planowany, całkowity koszt tego fragmentu S19 wynosi niemal 1,5 mld zł. Wsparcie unijne to prawie 788 mln zł.