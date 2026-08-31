Widzimisie, zielone przystanki, parkingi i muzyczne podróże. Wkróce rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2027 rok

72 projekty zostały zakwalifikowane do głosowania w Budżecie Obywatelskim na 2027 rok. To m.in. nowe widzimisie, zielone przystanki, muzyczne podróże, nowa linia autobusowa, parkingi, strefa relaksu i drogi rowerowe.

- Mieszkańcy mogą wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 szkolnych - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Z wszystkimi projektami można będzie zapoznać się 13 września podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego jak również na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie rozpocznie się 24 września i potrwa do 7 października. Wyniki poznamy 4 listopada. Do podziału jest 15 mln zł. Głosować można będzie w formie papierowej i elektronicznej. Udział w głosowaniu mogą wziąć też osoby małoletnie za zgodą opiekuna prawnego. Każdy mieszkaniec może wybrać maksymalnie 4 projekty.