Potężny line-up. Wystąpi 14 artystów. W weekend Podlaskie dla Ciebie

Paweł Jakubowski
2026-08-31 11:38

Wielkie granie szykuje się w najbliższy weekend w Białymstoku. Przed nami Festiwal Podlaskie Dla Ciebie. Na scenie w Białymstoku pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu i nie tylko.

Podlaskie dla Ciebie
Autor: Podlaskie dla Ciebie/ Materiały prasowe

Impreza zapowiada się bardzo ciekawie. Przez dwa dni koncertowe na terenie kampusu Politechniki Białostockiej zagra łącznie 4 artystów. To największe nazwiska w kraju, które przyciągają rzesze fanów. Szykuję się bardzo mocne zakończenie festiwalowego lata w Białymstoku. 

4 września Podlaskie #DlaCiebie

  • MATA
  • Grubson
  • Kizo
  • MIÜ
  • Pezet
  • Szeptucha
  • Zalia

5 września Podlaskie #DlaCiebie

  • BEDOES 2115 
  • Avi
  • Bletka
  • Kuqe 2115
  • Nita
  • PRO8L3M
  • Vnorovski

Podlaskie Dla Ciebie to nie tylko scena muzyczna. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstanie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami, prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę w nowoczesnym wydaniu. To wydarzenie, które łączy ogólnopolskie gwiazdy z lokalną tożsamością i zamyka sezon festiwalowy w wyjątkowej scenerii Białegostoku.

Bilety na Eventim.pl

Partner Tytularny: Województwo Podlaskie

Partner Strategiczny: Miasto Białystok

Partner: Politechnika Białostocka

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