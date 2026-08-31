Pościg za 40-latkiem. Audi skasowało ogrodzenie posesji

Kierowca pofolgował z prędkością na drodze w rejonie Starej Kamionki. Jechał 127 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje „dziewięćdziesiątka”. Nie zatrzymał się do kontroli, ominął funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli za nim w pościg.

Uciekający lekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie i kontynuował jazdę. Po przejechaniu kilku kilometrów uderzył w ogrodzenie jednej z posesji i kontynuował ucieczkę pieszo - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Już po chwili był w rękach policji. Okazało się, że 40-latek ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo autem przewoził czterech pasażerów.

Mężczyzna powiedział policjantom, że uciekał z powodu zakazu. Mieszkaniec Białegostoku odpowie za ucieczkę i jazdę bez prawka, a kodeks karny przewiduje za to karę do 5 lat pozbawienia wolności.