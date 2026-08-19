W alkomacie zabrakło skali. 43-latek zaskoczył policjantów

W szeroko zakrojonej akcji na podlaskich drogach brało udział prawie 200 funkcjonariuszy. Na podwójnym gazie zatrzymano 42 osoby.

Nie moli zbadać kierowcy

W Nowince w powiecie augustowskim Audi wjechało w drzewo. Podczas badania trzeźwości 43-latka za kierownicą zabarkowało skali w urządzeniu pomiarowym. Mężczyźnie została pobrana krew do badań. Dopiero ten wynik pokaże w jakim stanie 43-latek wsiadł do auta.

3 promile miał 77-latek, który wjechał samochodem do rowu na S19 w okolicy miejscowości Wygonowo w powiecie bielskim.

Natomiast 85-latek jadący Fiatem na ulicy Mickiewicza w Białymstoku wydmuchał promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania.