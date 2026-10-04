Może razić cele oddalone o 100 km. GLADIUS trafił na Przesmyk Suwalski

Nowy sprzęt, przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. System ma poprawić zdolności operacyjne suwalskiej jednostki.

System GLADIUS służy do rozpoznania powietrznego i misji uderzeniowych za pomocą bezzałogowych platform powietrznych. Jest to tzw. dron-kamikadze, który może precyzyjnie razić obiekty oddalone nawet o 100 km.

- Systemy zostały wyposażony w sensory, umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów za pomocą radaru. A statki powietrzne służą do misji uderzeniowych, z użyciem różnych typów głowic bojowych: odłamkowo-burzących lub kumulacyjnych - informuje producent, spółka WB Electronics.

Dron-kamikadze może przenosić głowice o masie do 5-10 kg, co pozwala na niszczenie m.in. wozów opancerzonych czy stanowisk dowodzenia.