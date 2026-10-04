Może razić cele oddalone o 100 km. GLADIUS trafił na Przesmyk Suwalski

Paweł Jakubowski
2026-10-04 15:35

Wzmocnienie na Przesmyku Suwalskim. 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny otrzymał nowy sprzęt. To system rozpoznawczo-uderzeniowy GLADIUS.

Pojazd systemu GLADIUS w kamuflażu stoi w lesie. Obok żołnierz. O nowym sprzęcie w Suwałkach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny/ Materiały prasowe

Nowy sprzęt, przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej. System ma poprawić zdolności operacyjne suwalskiej jednostki. 

System GLADIUS służy do rozpoznania powietrznego i misji uderzeniowych za pomocą bezzałogowych platform powietrznych. Jest to  tzw. dron-kamikadze, który może precyzyjnie razić obiekty oddalone nawet o 100 km. 

  -  Systemy zostały wyposażony w sensory, umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów za pomocą radaru. A statki powietrzne służą do misji uderzeniowych, z użyciem różnych typów głowic bojowych: odłamkowo-burzących lub kumulacyjnych - informuje producent, spółka WB Electronics.

Dron-kamikadze może przenosić głowice o masie do 5-10 kg, co pozwala na niszczenie m.in. wozów opancerzonych czy stanowisk dowodzenia.

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