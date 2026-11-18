Intruz od razu po przekroczeniu progu placówki udał się prosto do szkolnej świetlicy. Na miejscu wskazał konkretne dziecko, które jednak go nie rozpoznało. Szczegóły tego zdarzenia przybliżyła podkom. Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. „Mężczyzna zaczął się dziwnie zachowywać. Zaglądał do klas, chodząc po szkole. Po kilkunastu minutach został wyprowadzony z budynku przez pracowników” - przekazała funkcjonariuszka.

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Mundurowi dostali informację o całym zajściu dopiero w momencie, gdy nieproszony gość zdążył już opuścić mury szkoły. Patrole natychmiast przeszukały teren wokół budynku, jednak nikogo podejrzanego tam nie napotkano. Przełom nastąpił w środę, 18 listopada, kiedy to śledczy dokładnie przejrzeli zapis z kamer monitoringu i ustalili tożsamość sprawcy. Zatrzymany to 36-letni białostoczanin, z którym funkcjonariusze prowadzą teraz dalsze czynności. Oficjalne zawiadomienie w tej sprawie złożyli już rodzice.

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