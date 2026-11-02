Hybrydowa Honda już od 119 900 zł! Sprawdź promocje w salonie Multi Auto w Białymstoku

Honda HR-V – miejski SUV w atrakcyjnej cenie

Kompaktowy SUV, nowoczesny napęd i wyposażenie przydatne na co dzień - Honda HR-V e:HEV to propozycja dla osób, które szukają samochodu zarówno do miejskiej jazdy, jak i dalszych wyjazdów. Model wyróżnia się charakterystyczną sylwetką, a hybrydowy układ napędowy łączy silnik benzynowy z elektrycznym.

Teraz HR-V z rocznika produkcji 2026 jest dostępne w ofercie promocyjnej już od 119 900 zł. To cena, która może zainteresować kierowców planujących przesiadkę do nowego samochodu.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Autor: Multi Auto Białystok/ Materiały prasowe

Honda Civic - sprawdzona nazwa, nowoczesna technologia

Kolejną propozycją jest Honda Civic e:HEV w pełnej hybrydzie. To model dla osób, które cenią dynamiczną sylwetkę, komfort oraz połączenie silnika spalinowego z napędem elektrycznym.

Civic w wersji Elegance z roku modelowego 2026 można kupić już od 137 700 zł.

Hybrydowy układ e:HEV został opracowany z myślą o płynnej i oszczędnej jeździe. Nie trzeba szukać stacji ładowania ani podłączać auta do gniazdka – system sam zarządza przepływem energii.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Autor: Multi Auto w Białymstoku/ Materiały prasowe

Honda Prelude wraca w nowej odsłonie. Sportowe emocje i pełna hybryda

Wśród samochodów, które przyciągają uwagę miłośników motoryzacji, jest również nowa Honda Prelude e:HEV. To współczesna odsłona kultowego modelu, która łączy sportową sylwetkę coupe z technologią pełnej hybrydy.

Samochód jest dostępny na ekspozycji salonu Multi Auto w Białymstoku, a zgodnie z informacją dealera można go również kupić od ręki.

Prelude wykorzystuje hybrydowy układ e:HEV z dwulitrowym silnikiem benzynowym i dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 184 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,2 sekundy.

Jednym z najbardziej charakterystycznych rozwiązań jest technologia S+ Shift. Symuluje ona wirtualną zmianę biegów, wzmacniając sportowe wrażenia z jazdy. Kierowca może korzystać z manetek przy kierownicy, a system dostosowuje pracę układu napędowego do wybranego stylu jazdy.

Prelude oferuje również kilka trybów jazdy, sportowe wnętrze, 19-calowe felgi aluminiowe oraz systemy bezpieczeństwa Honda SENSING. To propozycja dla osób, które od samochodu oczekują czegoś więcej niż tylko sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B.

Więcej informacji o tym modelu znajdziecie TUTAJ.

Autor: Multi Auto w Białymstoku/ Materiały prasowe

Nie tylko samochód, ale też finansowanie i opieka serwisowa

Przy zakupie nowego auta znaczenie ma nie tylko cena samego pojazdu, lecz także warunki finansowania, ubezpieczenie i późniejsza obsługa. Multi Auto oferuje klientom atrakcyjne rozwiązania finansowe i ubezpieczeniowe oraz opiekę serwisową.

To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą zaplanować zakup kompleksowo – od wyboru modelu i wersji wyposażenia po formalności związane z finansowaniem i późniejszą eksploatacją.

Multi Auto w Białymstoku – doświadczenie od 1996 roku

Multi Auto działa na podlaskim rynku motoryzacyjnym od 1996 roku. Wtedy firma została autoryzowanym dealerem Honda Poland w zakresie sprzedaży i napraw mechanicznych samochodów tej marki.

Klienci mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry, a salon i serwis są dostępne przez sześć dni w tygodniu. To miejsce, w którym można poznać ofertę nowych modeli Hondy, porozmawiać o finansowaniu, sprawdzić dostępność konkretnych samochodów i uzyskać informacje dotyczące obsługi serwisowej.

Honda Multi AutoAleja Jana Pawła II 88, 15-703 Białystok

Salon samochodowy:

tel. 85 651 61 12

tel. kom. 604 584 028

e-mail: [email protected]

Serwis:

tel. 85 651 82 79

e-mail: [email protected]

Salon samochodowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8–17 oraz w soboty w godz. 8–14.

Aktualne promocje i szczegóły oferty można sprawdzić na stronie Multi Auto – promocje na modele Hondy.