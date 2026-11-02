Hybrydowa Honda już od 119 900 zł! Sprawdź promocje w salonie Multi Auto w Białymstoku

2026-11-02 10:46 Materiał sponsorowany

Szukasz nowego samochodu, który sprawdzi się w codziennych dojazdach, rodzinnych podróżach, a jednocześnie zapewni przyjemność z jazdy? Warto przyjrzeć się aktualnej ofercie Hondy. W salonie Multi Auto w Białymstoku trwa wyprzedaż wybranych modeli, a hybrydowe HR-V można kupić już od 119 900 zł, natomiast Civic jest dostępny od 137 700 zł. Na ekspozycji czeka również nowa odsłona kultowego Prelude - sportowego coupe z pełnym napędem hybrydowym.

Trzy nowe samochody Honda przed salonem Multi Auto. O wyprzedaży modeli HR-V i Civic przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Multi Auto Białystok/ Materiały prasowe

Honda HR-V – miejski SUV w atrakcyjnej cenie

Kompaktowy SUV, nowoczesny napęd i wyposażenie przydatne na co dzień - Honda HR-V e:HEV to propozycja dla osób, które szukają samochodu zarówno do miejskiej jazdy, jak i dalszych wyjazdów. Model wyróżnia się charakterystyczną sylwetką, a hybrydowy układ napędowy łączy silnik benzynowy z elektrycznym.

Teraz HR-V z rocznika produkcji 2026 jest dostępne w ofercie promocyjnej już od 119 900 zł. To cena, która może zainteresować kierowców planujących przesiadkę do nowego samochodu.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Hybrydowa Honda już od 119 900 zł! Sprawdź promocje w salonie Multi Auto w Białymstoku
Autor: Multi Auto Białystok/ Materiały prasowe

Honda Civic - sprawdzona nazwa, nowoczesna technologia

Kolejną propozycją jest Honda Civic e:HEV w pełnej hybrydzie. To model dla osób, które cenią dynamiczną sylwetkę, komfort oraz połączenie silnika spalinowego z napędem elektrycznym.

Civic w wersji Elegance z roku modelowego 2026 można kupić już od 137 700 zł.

Hybrydowy układ e:HEV został opracowany z myślą o płynnej i oszczędnej jeździe. Nie trzeba szukać stacji ładowania ani podłączać auta do gniazdka – system sam zarządza przepływem energii.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Hybrydowa Honda już od 119 900 zł! Sprawdź promocje w salonie Multi Auto w Białymstoku
Autor: Multi Auto w Białymstoku/ Materiały prasowe

Honda Prelude wraca w nowej odsłonie. Sportowe emocje i pełna hybryda

Wśród samochodów, które przyciągają uwagę miłośników motoryzacji, jest również nowa Honda Prelude e:HEV. To współczesna odsłona kultowego modelu, która łączy sportową sylwetkę coupe z technologią pełnej hybrydy.

Samochód jest dostępny na ekspozycji salonu Multi Auto w Białymstoku, a zgodnie z informacją dealera można go również kupić od ręki.

Prelude wykorzystuje hybrydowy układ e:HEV z dwulitrowym silnikiem benzynowym i dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc układu wynosi 184 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,2 sekundy.

Jednym z najbardziej charakterystycznych rozwiązań jest technologia S+ Shift. Symuluje ona wirtualną zmianę biegów, wzmacniając sportowe wrażenia z jazdy. Kierowca może korzystać z manetek przy kierownicy, a system dostosowuje pracę układu napędowego do wybranego stylu jazdy.

Prelude oferuje również kilka trybów jazdy, sportowe wnętrze, 19-calowe felgi aluminiowe oraz systemy bezpieczeństwa Honda SENSING. To propozycja dla osób, które od samochodu oczekują czegoś więcej niż tylko sprawnego przemieszczania się z punktu A do punktu B.

Więcej informacji o tym modelu znajdziecie TUTAJ.

Hybrydowa Honda już od 119 900 zł! Sprawdź promocje w salonie Multi Auto w Białymstoku
Autor: Multi Auto w Białymstoku/ Materiały prasowe

Nie tylko samochód, ale też finansowanie i opieka serwisowa

Przy zakupie nowego auta znaczenie ma nie tylko cena samego pojazdu, lecz także warunki finansowania, ubezpieczenie i późniejsza obsługa. Multi Auto oferuje klientom atrakcyjne rozwiązania finansowe i ubezpieczeniowe oraz opiekę serwisową.

To ważne zwłaszcza dla osób, które chcą zaplanować zakup kompleksowo – od wyboru modelu i wersji wyposażenia po formalności związane z finansowaniem i późniejszą eksploatacją.

Multi Auto w Białymstoku – doświadczenie od 1996 roku

Multi Auto działa na podlaskim rynku motoryzacyjnym od 1996 roku. Wtedy firma została autoryzowanym dealerem Honda Poland w zakresie sprzedaży i napraw mechanicznych samochodów tej marki.

Klienci mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry, a salon i serwis są dostępne przez sześć dni w tygodniu. To miejsce, w którym można poznać ofertę nowych modeli Hondy, porozmawiać o finansowaniu, sprawdzić dostępność konkretnych samochodów i uzyskać informacje dotyczące obsługi serwisowej.

Honda Multi AutoAleja Jana Pawła II 88, 15-703 Białystok

Salon samochodowy:

Serwis:

Salon samochodowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8–17 oraz w soboty w godz. 8–14.

Aktualne promocje i szczegóły oferty można sprawdzić na stronie Multi Auto – promocje na modele Hondy.

ROLKI