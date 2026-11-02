300 zł na nocleg. Kolejny Podlaski Czek Turystyczny do rozdania

Podlaski Czek Turystyczny, to możliwość otrzymania 300 zł dofinansowania na pobytu w obiektach noclegowych w Podlaskiem.

Pobyt zostanie dofinansowany w dniach od 3 do 30 listopada, na minimum dwa kolejne noclegi w obiekcie uczestniczącym w programie. Tych jest aż 400.

Kto może zdobyć czek?

Z programu mogą skorzystać 3 grupy odbiorców: seniorzy, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz turyści – obywatele Polski mieszkający na terenie kraju.

Jak zdobyć czek?

System rejestracji ruszy w poniedziałek między godziną 11:00 a 12:00.

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie: https://podlaskiczekturystyczny.pl/