Jagiellonia wrzuciła szósty bieg w końcówce i wygrała z Wieczystą Kraków

Paweł Jakubowski
2026-10-31 16:38

Jagiellonia Białystok dopisuje do dorobku kolejne 3 punkty, pokonując na wyjeździe Wieczystę Kraków 3:1. O zwycięstwie zdecydowała dobra gra Dumy Podlasia w ostatnim fragmencie meczu.

Dwaj cieszący się piłkarze Jagiellonii Białystok w bordowych strojach. O wygranej meczu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia/ Materiały prasowe

Jagiellonia idealne weszła w spotkanie, bo już w 8 min wywalczyła rzut karny, który na gola zamienił Jesus Imaz

Przez spory fragment drugiej połowy Duma Podlasia wyglądała słabiej i Wieczysta to wykorzystała strzelając gola w 72 min. Duje Dujmowic wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Dwie szybkie odpowiedzi Jagi

W 84 min. Nik Prelec oddał strzał, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki Wieczystej.

3 min. później wynik spotkani na 3:1 ustalił Berbardo Vital, który nie zmarnował świetnego podania od Montoii.

Jagiellonia odnosi kolejną wygraną w ekstraklasie i w tabeli awansuje na 9 lokatę

 

ROLKI