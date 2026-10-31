Jagiellonia wrzuciła szósty bieg w końcówce i wygrała z Wieczystą Kraków

Jagiellonia idealne weszła w spotkanie, bo już w 8 min wywalczyła rzut karny, który na gola zamienił Jesus Imaz

Przez spory fragment drugiej połowy Duma Podlasia wyglądała słabiej i Wieczysta to wykorzystała strzelając gola w 72 min. Duje Dujmowic wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Dwie szybkie odpowiedzi Jagi

W 84 min. Nik Prelec oddał strzał, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki Wieczystej.

3 min. później wynik spotkani na 3:1 ustalił Berbardo Vital, który nie zmarnował świetnego podania od Montoii.

Jagiellonia odnosi kolejną wygraną w ekstraklasie i w tabeli awansuje na 9 lokatę

𝐒𝐄𝐓𝐍𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐉𝐄𝐒𝐔𝐒𝐀 𝐈𝐌𝐀𝐙𝐀 𝐖 𝐁𝐀𝐑𝐖𝐀𝐂𝐇 𝐉𝐀𝐆𝐈𝐄𝐋𝐋𝐎𝐍𝐈𝐈 𝐖 𝐄𝐊𝐒𝐓𝐑𝐀𝐊𝐋𝐀𝐒𝐈𝐄! 💯🔝 📺 Transmisja meczu: https://t.co/Khg2yEVJUo https://t.co/wyQ1EDxekb— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 31, 2026

DWA GOLE W KRAKOWIE! ⚽⚽ Duje Dujmovic trafił na 1:1, ale Jagiellonia po kilku minutach odzyskała prowadzenie! 📺 Transmisja meczu: https://t.co/Khg2yEVJUo https://t.co/tdKonyJ6a4— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 31, 2026