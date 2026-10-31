Jagiellonia wrzuciła szósty bieg w końcówce i wygrała z Wieczystą Kraków

Jagiellonia idealne weszła w spotkanie, bo już w 8 min wywalczyła rzut karny, który na gola zamienił Jesus Imaz
Przez spory fragment drugiej połowy Duma Podlasia wyglądała słabiej i Wieczysta to wykorzystała strzelając gola w 72 min. Duje Dujmowic wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Dwie szybkie odpowiedzi Jagi
W 84 min. Nik Prelec oddał strzał, a piłka po rykoszecie wpadła do bramki Wieczystej.
3 min. później wynik spotkani na 3:1 ustalił Berbardo Vital, który nie zmarnował świetnego podania od Montoii.
Jagiellonia odnosi kolejną wygraną w ekstraklasie i w tabeli awansuje na 9 lokatę