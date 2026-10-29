USWM 39. Fighterzy z Hiszpanii i Anglii zawalczą na gali MMA w Białymstoku

Gala sportów walki odbędzie się 21 listopada w formie exclusive w Hotelu Gołębiewskim w Białymstoku. W oktagonie walki w formułach: MMA, K-1, MUAY-THAI i BOKSIE. Wystąpią zawodnicy z Hiszpanii, Anglii i Polski. Ze znanych zawodników z regionu pojawią się tacy mistrzowie jak Marek Bujło, Cezary Zugaj Junior, Alan Roszkowski oraz Mateusz Romanowski. W sumie 10 walk.

Walka Wieczoru

Najważniejszą walką wieczoru będzie stercie w zawodowym MMA. Marek Bujło kontra zawodnik z Anglii Harlir Milner. Polak ma na koncie start w UFC a jego rywal walki w BKFC i Bellator.

Gorące pojedynki

To walka o pas Federacji A 1 International w formule K - 1 Adrian Kupaj vs Adrian Martinez Villar z Hiszpanii.

Cezary Zugaj Junior w formule Muay Thai zmierzy się z zawodnikiem z Hiszpanii Aziddine Gaffa . Będzie to wielki powrót Czarka przed wyjazdem na Cump do Tajlandii.

Cała impreza będzie przeplatana występami artystów. Wśród publiczności zostanie rozlosowany zegarek firmy Timex UFC.

Gala będzie transmitowana na żywo przez Sporty Walki Org i Youtube. Sygnał nadany będzie na Bałkany. Galę poprowadzi słynny komentator sportowy Edward Durda.

Bilety: Copy Center w Białymstoku ul. Warszawska 59, Sklep Sportowy Wojownik Białystok ul. Świętego Rocha 13/15 Lok. 1 Białystok oraz Blik 602439055.

Ceny: Bilet normalny 80zł parkiet. Bilet normalny rząd pierwszy 100 oraz Bilet VIP Balkon 150 zł.

Karta walk

MMA PRO -120kg

Marek Bujło vs Charlie Milner ( Anglia )

K1 PRO -81 kg

Adrian Kupaj vs Adrian Martinez Vilar ( Hiszpania )

MMA PRO -93 kg

Norbert Reska vs Arkadiusz Jędraczka

Muai Thai PRO -71 kg

Cezary Zugai vs Aziddine Gaffa ( Hiszpania/ Marco)

MMA SEMI PRO -70 kg

Alan Roszkowski vs Wiktor Ozdoba

MMA SEMI PRO cachweight -63 kg

Mateusz Romanowski vs Dawid Stelmach

Boks SEMI PRO -67 kg

Antoni Zakrojszczyk vs Krzysztof Sadura

BOKS OLIMPIJSKI - 85 kg

Jan Oszer vs Igor Januszko

Karate Kyokushin PRO - 80 kg

Oskar Dębkowski vs TBA.