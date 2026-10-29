Wszystkich Świętych 2026 w Białymstoku. Duże zmiany przy cmentarzach. Kierowcy muszą uważać

Wszystkich Świętych w Białymstoku. Zmiany w organizacji ruchu

Urząd Miejski w Białymstoku poinformował o tymczasowej organizacji ruchu, która ma usprawnić dojazd do nekropolii i zwiększyć bezpieczeństwo odwiedzających groby bliskich. Pierwsze ograniczenia zaczną obowiązywać w piątek, 30 października, a największe zmiany zaplanowano na niedzielę, 1 listopada.

1 listopada ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na wybranych odcinkach ulic Raginisa, Kolbego, Wysockiego, Zgoda, Krzyżowej, Łącznikowej, Trawiastej i Bukszpanowej. Na ul. Wysockiego w kierunku centrum samochody będą poruszały się lewą częścią jezdni. Dodatkowo na fragmentach ulic Raginisa, Kolbego, Wysockiego i Wasilkowskiej zostaną wyznaczone buspasy.

Od 30 października do 1 listopada na części ulic w pobliżu cmentarzy będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się. Dotyczy to m.in. ulic Raginisa, Wysockiego, Kolbego, Krzyżowej, Łącznikowej, Antoniuk Fabryczny, Hallera, Suchowolca, Plażowej i Trawiastej. Miasto przypomina, że samochody pozostawione w miejscach objętych odpowiednio oznakowanym zakazem mogą zostać odholowane na koszt właściciela, jeśli utrudniają ruch lub zagrażają bezpieczeństwu.

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Zamknięta ulica i zmiany dla pieszych

W dniu Wszystkich Świętych całkowicie zamknięta dla ogólnego ruchu zostanie ul. św. Andrzeja Boboli na odcinku od ul. Bacieczki do cmentarza. Ograniczenie nie obejmie m.in. autobusów komunikacji miejskiej, osób z niepełnosprawnościami, uprawnionych taksówek oraz mieszkańców wskazanych posesji.

Zmiany obejmą także okolice Cmentarza Miejskiego przy ul. Wysockiego. Zamknięte zostanie przejście dla pieszych znajdujące się naprzeciwko głównego wejścia na nekropolię. Odwiedzający będą musieli korzystać z przejścia wyposażonego w sygnalizację świetlną. Przeniesiony zostanie również pobliski przystanek autobusowy.

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Przy cmentarzach udostępnione zostaną parkingi, m.in. przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Wysockiego, Błękitnej, Konstytucji 3 Maja, Suchowolca i Plażowej. Wyznaczone będą także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Warto pamiętać, że na parking przy ul. Błękitnej będzie można wjechać wyłącznie od strony ul. Andersa.

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Darmowa komunikacja miejska w Białymstoku. Specjalne autobusy na Wszystkich Świętych

Osoby planujące odwiedzenie cmentarzy będą mogły skorzystać z dodatkowych połączeń Białostockiej Komunikacji Miejskiej. 31 października i 1 listopada, w godzinach 9–17, kursować będzie osiem specjalnych linii autobusowych: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 i C8. Ich trasy pozostaną takie same jak w ubiegłym roku.

Ponadto 1 listopada wszystkie kursy linii 20 w godzinach 9–18 będą dojeżdżały do przystanku Boboli/Cmentarz. W oba dni przewidziano również dodatkowe kursy linii 108, łączącej centrum Białegostoku z cmentarzem miejskim w Karakulach.

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W sobotę, 31 października, na liniach regularnych obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, a pasażerowie będą musieli kupować bilety również na linie specjalne. W niedzielę, 1 listopada, wszystkie przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską będą bezpłatne. Autobusy regularnych linii będą kursowały według świątecznych rozkładów jazdy.

Z powodu zmian w organizacji ruchu 1 listopada zmodyfikowane zostaną również trasy autobusów linii 3, 9 i 100. Szczegółowe informacje o objazdach, przystankach oraz rozkładach jazdy dostępne są na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej.