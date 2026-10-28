Puchar Polski. Jagiellonia rozjechała Lechię Gdańsk. Co za wynik!

Jagiellonia rozmontowywała Lechię przez ponad pół godziny. Strzelanie rozpoczął Nik Prelec w 34 min. Gola przed przerwą na 2:0 dołożył Ousmane Sow.

W Drugiej połowie ponownie sygnał do ataku dał Ousmane Sow, który trafił w 50 min.

4 min. później gola na 4:0 strzelił Jesus Imaz. Kilka minut później po raz trzeci na listę strzelców wpisał się Ousmane Sow i było już 5:0

Dzieła zniszczenie dokonał Dimitris Rallis, który zrobił kilkudziesięciometrowy rajd i trafił do bramki Lechii.

Pogrom w Gdańsku. Jagiellonia daje sygnał że wraca na właściwe tory i do swoje DNA opartego na ataku.

Bawi się Ousmane Sow, bawi się Jagiellonia w Gdańsku! 🔥 https://t.co/zOkWMQPwtY— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 28, 2026