Puchar Polski. Jagiellonia rozjechała Lechię Gdańsk. Co za wynik!

Paweł Jakubowski
2026-10-28 22:45

Jagiellonia Białystok zameldowała się w wielki stylu w tegorocznych rozrywkach Pucharu Polski. Pierwszoligowa Lechia Gdańsk była jedynie tłem dla ekipy Adriana Siemieńca. Jaga wygrała 6:0

Cieszący się piłkarze Jagiellonii po strzeleniu gola Lechii. O meczu Pucharu Polski przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: jagiellonia białystok/ Materiały prasowe

Jagiellonia rozmontowywała Lechię przez ponad pół godziny. Strzelanie rozpoczął Nik Prelec w 34 min. Gola przed przerwą na 2:0 dołożył Ousmane Sow.

W Drugiej połowie ponownie sygnał do ataku dał Ousmane Sow, który trafił w 50 min.

4 min. później gola na 4:0 strzelił Jesus Imaz. Kilka minut później po raz trzeci na listę strzelców wpisał się Ousmane Sow i było już 5:0

Dzieła zniszczenie dokonał Dimitris Rallis, który zrobił kilkudziesięciometrowy rajd i trafił do bramki Lechii.

Pogrom w Gdańsku. Jagiellonia daje sygnał że wraca na właściwe tory i do swoje DNA opartego na ataku.

 

ROLKI