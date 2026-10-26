O krok bliżej do lotniska w Białymstoku. Radni zagłosowali za utworzeniem spółki

Białostoccy radni zgodzili się na utworzenie miejsko-wojewódzkiej spółki Lotnisko Białystok-Krywlany. Głosowanie odbyło się podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta. 17 radnych było za, dziewięciu - z Prawa i Sprawiedliwości - wstrzymało się od głosu.

Spółka Lotnisko Białystok-Krywlany ma odpowiadać za przygotowanie, rozwój i docelowo zarządzanie infrastrukturą lotniskową, która w przyszłości ma umożliwić uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich w regionie.

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to element współpracy Miasta Białystok, Województwa Podlaskiego oraz Polskich Portów Lotniczych S.A., zapoczątkowanej porozumieniem zawartym w styczniu 2025 roku.

Mieszkańcy potrzebują lotniska Białystok-Krywlany, jedynego lotniska, jakie ma szansę powstać w naszym regionie. Potrzebują polecieć z Białegostoku do przynajmniej jednego hubu międzynarodowego, na przykład Kopenhagi czy Wiednia, aby Białystok mógł wykonać kolejny skok rozwojowy – podkreślił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Do utworzenia spółki potrzebna jest jeszcze zgoda sejmiku województwa podlaskiego. Radni zajmą się tym tematem podczas wtorkowej sesji (27.10).