To jedyny taki zamek w województwie podlaskim. Skrywał królewskie skarby i był świadkiem zdrady

Mowa o zamku w Tykocinie, położonym około 30 kilometrów od Białegostoku. Oficjalny portal turystyczny województwa podlaskiego przedstawia go jako jedyny zamek w regionie. Dzisiejsza budowla jest rekonstrukcją XVI-wiecznej rezydencji królewskiej.

Zamek w Tykocinie. Królewskie skarby i wielka zdrada

Za panowania Zygmunta Augusta przechowywano tutaj królewski skarbiec, bibliotekę i arsenał. Po śmierci monarchy w 1572 roku jego ciało przez kilkanaście miesięcy spoczywało właśnie w Tykocinie. W 1655 roku w zamku zmarł hetman Janusz Radziwiłł, który podczas potopu szwedzkiego opowiedział się po stronie Szwedów.

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Choć przez lata warownia popadała w ruinę, została odbudowana. Obecnie mieszczą się w niej muzeum, restauracja i pokoje gościnne. Turyści mogą zwiedzić zamkowe podziemia, sale oraz wieżę widokową. To jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Podlasia.

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