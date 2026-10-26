Mieszkańcy Białegostoku wreszcie się doczekali. Wkrótce wielkie otwarcie sklepu IKEA. Znamy szczegóły

Sklep zajmie ponad 3600 mkw. i będzie działał w kompaktowym formacie. Na miejscu klienci znajdą ponad 2000 artykułów wyposażenia domu, przede wszystkim akcesoria. Przygotowane zostaną też aranżacje wnętrz z pomysłami na urządzenie zarówno mniejszych, jak i większych mieszkań i domów.

W białostockim sklepie będzie można skorzystać z pomocy projektantów IKEA. Zaplanowano m.in. doradztwo przy projektowaniu kuchni i systemów przechowywania. Klienci, którzy nie znajdą na miejscu szukanego produktu, będą mogli zamówić go w sklepie lub przez internet, a następnie odebrać w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA w Białymstoku albo wybrać dostawę do domu.

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Ofertę uzupełnią Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki. Sklep ma być otwarty od poniedziałku do soboty w godz. 9–21, a w niedziele handlowe od 10 do 20. IKEA będzie sąsiadować z Carrefour, innymi sklepami i punktami usługowymi Galerii Zielone Wzgórze.

Białostocki punkt będzie drugim w Polsce sklepem IKEA w kompaktowym formacie. Pierwszy otwarto w Bielsku-Białej w 2025 roku.

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