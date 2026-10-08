Kuchenne rewolucje odmieniły ten lokal. Gienek i Andrzej zapowiadają wizytę. "Tylko nie wiem kiedy"

Gessler ujawniła, jak naprawdę wyglądają "Kuchenne rewolucje". Mówi o ustawkach i planie

Restauracja znajduje się w Żerczycach w powiecie siemiatyckim, przy trasie łączącej Siemiatycze z Milejczycami. Do niedawna działała jako Pizzeria KuKuRyykuu. Latem 2026 roku do lokalu przyjechała Magda Gessler wraz z ekipą programu „Kuchenne rewolucje”. - Mamy nowe piękne wnętrze, nowe menu, oraz nową nazwę lokalu! Gospoda Baba raz! Cztery ostatnie dni były dla nas bardzo ciężkie i wyczerpujące - mogliśmy przeczytać w sierpniu na fanpage'u restauracji.

W nowej karcie dominują dania nawiązujące do kuchni regionalnej. Wśród najbardziej charakterystycznych propozycji znalazły się zupa chrzanowa podawana sezonowo na liściu chrzanu, kotlet cielęcy z kością i podlaską babką ziemniaczaną oraz pierogi z kurkami z podlaskich lasów. Osobną pozycją jest baba ziemniaczana ze śmietaną, ogórkiem i surówką. Na deser można zamówić karpatkę, podlaską szarlotkę albo domowy sernik.

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Gospoda Baba Raz wykorzystuje w promocji również postacie dobrze znane widzom programu „Rolnicy. Podlasie”. Na profilu lokalu opublikowano rolkę z udziałem Gienka i Andrzeja z Plutycz.

- Panowie zapraszamy do naszej gospody Baba Raz. Jesteśmy po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler. Podlaskie smaki... babka ziemniaczana, placki - zachęcił rolników właściciel gospody.

- Skorzystamy chętnie - zapewnił Gienek.

- Wpadnę na pewno, tylko nie wiem kiedy, bo wiecznie czasu nie mamy - odparł z uśmiechem Andrzej.

Odcinek „Kuchennych rewolucji” z Żerczyc ma zostać wyemitowany w grudniu 2026 roku. TVN nie ogłosił jeszcze konkretnej daty premiery tego materiału. Nowe odcinki 33. sezonu programu są emitowane w czwartki o godz. 21.30 w TVN. Można je oglądać również w serwisach Player i HBO Max.

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Na czym polegają „Kuchenne rewolucje”?

„Kuchenne rewolucje” są emitowane od ponad 15 lat. Magda Gessler odwiedza restauracje zmagające się z problemami i ocenia ich menu, sposób funkcjonowania oraz wystrój. Następnie proponuje właścicielom nową koncepcję lokalu.Zmiany mogą obejmować nazwę restauracji, kartę dań, organizację pracy i aranżację wnętrza. Zwieńczeniem metamorfozy jest kolacja, podczas której goście poznają przygotowane menu. Program pokazuje również historie właścicieli i pracowników odwiedzanych lokali.

Rolnicy. Podlasie. Tak kiedyś mieszkali Gienek i Andrzej z Plutycz. Fani mogą być w szoku!