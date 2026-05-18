Białostocki bar HoNoTu specjalizujący się w pizzy i makaronach przeszedł niedawno kuchenne rewolucje pod okiem Magdy Gessler. Lokal zmienił nazwę na Bistro Sztuka Dzika. W czwartek 21 maja telewizja TVN wyemituje odcinek, w którym zobaczymy, jak przebiegała rewolucja.

W zapowiedzi odcinka, na Player.pl, czytamy: "swój bar pod nazwą HoNoTu prowadzi Luiza. Kilkanaście lat temu właścicielka miała już okazję przyglądać się rewolucji z bliska – pracowała w prowadzonej przez jej siostry restauracji, do której zawitała z pomocą Magda Gessler. Od dwóch lat Luiza prowadzi swój własny gastronomiczny biznes. Bar z pizzą i makaronami na dużym osiedlu miał gwarantować licznych gości, ale właścicielka niestety się przeliczyła."

Sytuacja w lokalu na białostockich TBS-a przed rewolucją Magdy Gessler nie była różowa. Doszło do tego, że właścicielkę stać było na kucharkę pracującą tylko co dwa dni. "Codziennie pomaga za to 20-letnia córka Luizy, obserwująca pogłębiające się załamanie swojej mamy, która nie osiągnęła oczekiwanego sukcesu" - czytamy w zapowiedzi odcinka.

"Białostocki" odcinek programu „Kuchenne rewolucje” zostanie wyemitowany w TVN w czwartek, 21 maja, o godzinie 21:55. - To prawdziwa sztuka, że to tam wyszło!!! Serce kuchni Podlasia, oby tak było zawsze!! Spróbujcie!!! - napisała na Instagramie Magda Gessler.

Bistro Sztuka Dzika [MENU, CENY]

W nowym menu pojawiły się dania inspirowane kuchnią myśliwską i tradycyjnymi smakami. Goście mogą zamówić m.in. tatar wołowy za 46,90 zł, carpaccio z sarny za 43,90 zł czy pasztet z dziczyzny za 29,90 zł. Wśród zup znalazł się krupnik na żeberkach z dzika w cenie 23,90 zł, a w daniach głównych m.in. bitki z dziczyzny i wieprzowiny za 58,90 zł, pierś z kaczki za 47,90 zł czy żeberka BBQ za 48,90 zł.

Menu obejmuje także burgery, pizze oraz desery. Za klasycznego burgera trzeba zapłacić 39,90 zł, a ceny pizz zaczynają się od 39,90 zł za margheritę i sięgają 49,90 zł za pizzę wiejską z kiełbasą z dziczyzny. W karcie znalazły się również desery, m.in. „Leśny Kogel-Mogel” za 31,90 zł oraz sernik za 25,90 zł.

