Jagiellonia nie będzie w tym roku mistrzem Polski. Ale ma inną przepustkę

Paweł Jakubowski
2026-05-17 6:18

Jagiellonia jeszcze na dwie kolejki przed końcem sezonu miała matematyczne szanse na mistrzostwo. Jednak Lech Poznań wygrał swój mecz i pozbawił Dumę Podlasia wszelkich nadziei. Ale są inne świetne informacje.

W 33. kolejce kluczowe było rozstrzygnięcie w Radomiu, gdzie Lech pokonał Radomiaka 3:1 i obronił mistrzowski tytuł. Drużyna z Poznania ma 7 pkt przewagi nad Jagą, która to może już ugrać maksymalnie 6 oczek.

Jagiellonia w europejskich pucharach 

Stało się tak, po porażce Zagłębia z Pogonią Szczecin. To oznacza, że ekipa z Lubina nie wyprzedzi już w tabeli Jagiellonii, więc Żółto-Czerwoni mają zapewniony start w europejskich pucharach.

W tym roku przepustkę do eliminacji w Lidze Konferencji daje nawet piąta lokata. To dlatego, że znajdujący się w czołówce tabeli Górnik Zabrze wywalczył prawo gry w Europie wygrywając Puchar Polski. 

Europa trzeci raz z rzędu

Dla podopiecznych Adriana Siemieńca jest to awans do pucharów po raz trzeci z rzędu. Tym bardziej BRAWO, bo stało się to po końcówce sezonu, kiedy to wiele mówiło się kryzysie w drużynie.

Jagiellonia walczy o zajecie drugiego miejsca, które w tym roku zaprasza do eliminacji do Ligi Mistrzów. 

Dziś (17.05) starcie na wyjeździe z GKS-em Katowice 

